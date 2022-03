Die Feuerwehreinheit Dessow ist eine von vier Einheiten der Gemeinde Wusterhausen. Sie besteht aus den Ortsfeuerwehren Dessow, Ganzer, Trieplatz und Lögow. Die nachweisliche Gründung ist unbekannt. Erstmalig erwähnt wurde sie im Jahr 1930. Einheitsführer ist Roland Schröder, und seine Stellvertreter sind Torsten Hegermann, Andreas Kolterjahn und Maik Kiesewetter.

Einheit Dessow besitz eine Jugendfeuerwehr

Aktuell leisten 35 Männer und Frauen (Stand 2021) ihren ehrenamtlichen Dienst in der Einsatzabteilung. Die Feuerwehreinheit Dessow besitzt zudem eine eigene Jugendabteilung. 22 Kinder und Jugendliche gehören der Jugendfeuerwehr an. Die Alter- und Ehrenabteilung zählt 22 Mitglieder.

2007 haben sich die Ortswehren Dessow und Ganzer, kurz darauf Trieplatz und später die Ortswehr Lögow zu einem Löschzug zusammengeschlossen. Ziel war es die Einsatzbereitschaft, die Standortausbildung und Technik zu bündeln und zu verbessern.

Aktuell steht in den Standorten folgende Technik zur Verfügung: In Dessow ein Löschgruppenfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug, in Trieplatz und Ganzer jeweils ein Mannschaftstransportwagen und in Lögow ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser.

