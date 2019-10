Ein Auto ist mit einem Gefahrguttransporter kollidiert, ein Bus konnte gerade noch so bremsen, aber viele Fahrgäste sind verletzt: Ein Szenario wie dieses kommt glücklicherweise selten vor, aber genau deshalb muss die Feuerwehr solche Einsätze immer wieder üben, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. In Wusterhausen haben die Rettungskräfte aus dem ganzen Landkreis jetzt gezeigt, was sie können.