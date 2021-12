Bantikow

Eiskunstist am Bantikower Seeufer aufgetaucht. An den Weihnachtsfeiertagen stellte sie Eisbader Ralf Kaiser dort auf.

Eiskunst ist am Bantikower Seeufer aufgetaucht. Es sind Inukshuk. Quelle: Matthias Anke

„Na, Kunst ist das eher nicht. Das sind Inukshuks“, verrät der Mann über die Schollen, die er bei Minusgraden figürlich stapelte.

Eine Tradition der Inuit beziehungsweise Eskimo

Inukshuk bedeutet „gleich einem Menschen“. Die Inuit, quasi Eskimos, verstehen darunter „einen Gegenstand, der anstelle eines Menschen Aufgaben übernehmen kann“. In der Mehrzahl sagen sie korrekterweise Inukshuiit dazu.

Ein Inukshuk aus Eis. Quelle: Matthias Anke

Am See könnte man meinen, sie warnen vor dem Betreten des Eises. Am Montag taugte es jedoch noch gut zum Schlittschuhlaufen. Damit ist angesichts wärmerer Temperaturen bald Schluss.

Auch diese Schlittschuhläufer wunderten sich über die plötzlich aufgetauchten Figuren. Quelle: Matthias Anke

Auch die glitzernden Inukshuks verschwinden dann – ganz im Sinne vergänglicher Schönheit.

Von Matthias Anke