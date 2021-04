Ein Zeitzeuge zweier Flugzeugabstürze über dem Wusterhausener Dorf Trieplatz erinnert sich noch heute an diesen 22. April 1945. Jetzt fordert er von der Gemeinde die Exhumierung der damals in einer Ecke des Dorffriedhofs verscharrten Opfer. Womöglich könnten ihre Namen gefunden werden.

Flugzeugabsturz 1945 in Trieplatz: Zeitzeuge fordert Ausgrabung angeblich unbekannter Toter

