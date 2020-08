Läsikow

Was das Veranstaltungsprogramm angeht, könnte der Förderverein Kirche und Dorf Läsikow das Jahr 2020 getrost aus seinen Annalen streichen. Da geht es ihm angesichts von Corona wie vielen. „Bis März waren wir sehr aktiv“, berichtet Vereinsvorsitzende Bettina Groß. „Frauentag haben wir noch gefeiert. Aber dann wurden wir ausgebremst.“

Maibaumfest, Kinderfest, Sommerkonzert – alles Fehlanzeige. „Wir werden dieses Jahr auch kein Erntefest machen“, kündigt Bettina Groß an. Normalerweise wäre das im September der nächste Punkt im Programm. „Aber die Hygienevorgaben können wir einfach nicht einhalten.“

Läsikower haben gemeinsam Spaß

Immerhin: Nach monatelanger Abstinenz tut sich zumindest in kleinerer Runde wieder ein bisschen was. „Am Sonnabend hatten wir unsere erste Freiluftveranstaltung in diesem Jahr – auf dem Bouleplatz“, berichtet die Vorsitzende.

Vor drei Jahren entstand die Anlage im Dorf und die Begeisterung der Läsikower für das Kugelspiel hält noch immer an. „Mit dem Platz haben wir ja sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Vereinsmitglied Klaus Kraatz. Vor allem die Männer entwickeln echten sportlichen Ehrgeiz, ist von den Damen zu erfahren. „Wir hatten unseren Spaß bis zum Dunkelwerden“, berichtet Bettina Groß.

Für den 27. September plant der Verein eine Wiederholung, verkündet ein Zettel im Schaukasten am Dorfeingang. Auch Arbeitseinsätze für Dorf und Verein soll es auf jeden Fall noch geben.

Schluss mit der Zettelwirtschaft

Der Schaukasten selbst bot jetzt ebenfalls Anlass für ein Treffen. Er ist nämlich die jüngste Errungenschaft des Fördervereins. Bislang habe man Mitteilungen meist über Handzettel und irgendwo angeklebte oder angetackerte Blätter verbreitet, sagt die Vereinsvorsitzende. „Das war nicht das Wahre.“

Mit der neuen Info-Tafel soll sich das nun ändern. Links bietet sie einen Glaskasten für dauerhaftere Informationen, rechts ein schwarzes Brett für allerlei Zettel für kurzfristige Ankündigungen oder auch private Mitteilungen. „Das hat ein Handwerker nach unseren Vorstellungen angefertigt“, sagt Bettina Groß. „Die Raiffeisenbank war so lieb, uns zu unterstützen.“

Als Mitarbeiterin der Raiffeisenbank Ostpritnitz-Ruppin nahm Jaqueline Salih aus Wusterhausen das Ergebnis am Dienstag selbst in Augenschein. „Da unsere Vereinswochen diesmal wegen Corona ausfallen mussten, haben wir entschieden, die vorhandenen Spendenmittel direkt den aktiven Vereinen in der Region zukommen zu lassen.“ 500 Euro waren es im Läsikower Fall. „Das hat genau gepasst“, freut sich Bettina Groß. Insgesamt will die Raiffeisenbank rund 14.000 Euro verteilen.

Große Pläne fürs nächste Jahr

Der Förderverein Kirche und Dorf Läsikow sammelt auch selbst nach Kräften. Für kommendes Jahr besteht die Hoffnung auf weitere Sanierungsarbeiten an der gut 150 Jahre alten Dorfkirche. Anfang Mai hatte der Bund 18.000 Euro aus seinem Denkmalschutzförderprogramm dafür zugesagt. Die Kirchengemeinde prüft nun, welche Möglichkeiten sich damit eröffnen. „Und wenn Eigenmittel gebraucht werden, kommen wir mit ins Boot“, verspricht Bettina Groß.

Der Förderverein mit seinen 65 Mitgliedern – mehr als das Dorf Einwohner hat – ist in Läsikow immerhin eine echte Kraft. Und so, wie es aussieht, muss er das Corona-Jahr doch nicht ganz abschreiben.

Von Alexander Beckmann