In einer Kurve in der Wusterhausener Straße Zum Horstberg sind ein Seat und ein VW zusammengestoßen. Der Unfall im verkehrsberuhigten Bereich, wo laut Polizei Schrittgeschwindigkeit gilt, ereignete sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr.

Ein 27-jähriger Seatfahrer durchfuhr die Kurve offenbar zu schnell und schnitt diese dabei, teilte die Polizei mit. Der 20-jährige VW-Fahrer sei mit seinem Pkw dem Seat ebenfalls offenbar sehr zügig entgegengekommen und konnte nicht mehr reagieren, informierte die Polizei weiter.

Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt

Bei dem Unfall wurden der Fahrer des VW und die Beifahrerin des Seat leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war aber laut Polizei nicht erforderlich. Der Seat war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

