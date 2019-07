Segeletz

Bei einem Unfall auf der B 5 zwischen Segeletz und Friesack sind am Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Eine 74-jährige Skoda-Fahrerin, die in Richtung Friesack unterwegs war, hatte beim Linksabbiegen gegen 15.30 Uhr am Abzweig nach Nackel einen entgegenkommenden Hyundai nicht gesehen.

Alle Beteiligten müssen ins Krankenhaus

Die Autos prallten frontal zusammen. Dabei wurden Skoda-Fahrerin schwer und ihre 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Im Hyundai wurden alle drei Insassen schwer verletzt – der 77-jährige Fahrer und zwei 85-jährige Mitfahrerinnen. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

B 5 war für etwa eine Stunde gesperrt

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung war die B 5 etwa eine Stunde lang voll gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von MAZonline