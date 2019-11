Wusterhausener Wunschliste darf noch länger werden

Wusterhausen

Wer auch immer die Jahresbilanz von 2019 für die Großgemeinde Wusterhausen abschließend schreiben wird – an interessanten Fakten sollte es ihm nicht mangeln.

Da ging es in den vergangenen Monaten immer wieder um Rathaus, Schule und Verkehr, letztgenannt mit einem Bus, der lautlos fast allein Straßen der Stadt erkundet. Es gab ein gut angenommenes „weißes Fest“ auf dem Marktplatz und erst kürzlich einen rabenschwarzen Tag, als das Gerätehaus der Feuerwehr brannte.

Und dann fassten die Gemeindevertreter am 26. Februar ohne Gegenstimme einen bemerkenswerten Beschluss. Er erlaubte, dass sich die Kommune einen Bahnhof kaufen konnte mit allem, was dazu gehört. Das Votum kam nicht aus Größenwahn zustande, sondern vielmehr in Einsicht in eine Notwendigkeit. Denn mit der Anschaffung sind die Chancen gestiegen, ein wichtiges Verkehrsprojekt umzusetzen.

Neue Bushaltestelle, wenn die B 5 saniert wird

Wenn der Landesbetrieb Straßenwesen mit Sitz in Kyritz in den Jahren 2020 und 2021 auch im Wusterhausener Bereich die Bundesstraße 5 grundhaft saniert, dann soll auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände ein zentraler Bushaltepunkt entstehen. Das weitläufige Gelände bietet sich dafür an, gleich drei Haltestellen in einen relativ sicheren Bereich an der B 5 zu verlegen. Fachleute nennen das Ganze „Verknüpfungspunkt“.

Die Weichen sind gestellt, bleibt nur noch die Frage, was mit dem Bahnhofsgebäude von 1887 werden soll. Nachdem Philipp Schulz im April vom Vorbesitzer Michael Rieder die Schlüssel übernommen hatte, wurde der Bürgermeister nicht müde, die Einwohner der Gemeinde nach Varianten zu befragen. Sinn ergab das besonders nach dem Tag der offenen Tür am 21. September, wie das Echo bewies.

Philipp Schulz selbst hatte sich schon zuvor für eine Arztpraxis unweit der Bahnlinie nach Pritzwalk ausgesprochen. Mittlerweile gibt es weitere Ideen. Sie reichen von einem Veranstaltungszentrum über ausreichend Platz für Modelleisenbahnen und ein weiteres Museum, bis hin zur zeitweiligen Vermietung an Bürogemeinschaften.

Arztpraxis oder Warteraum für Reisende

Einige Mitmacher an der Umfrage greifen das Thema „ärztliche Versorgung“ auf, andere finden es naheliegend, Warteräume für Reisende mit Bus und Bahn anzubieten.

Schülertreff, Kiosk, Dienststelle der Polizei und eine Beratungsstelle des Landkreises Ostprignitz-Ruppin wurden ebenfalls schon vorgeschlagen. Schließlich steht im Raum, aus dem ockerfarbenen Klinkerbau ein Mehrgenerationenhaus zu machen, ähnlich dem in Kyritz.

Die Liste ist wahrscheinlich unvollständig, kann aber auch jederzeit noch verlängert werden. Gleichzeitig geht es jetzt erst einmal darum, das Gebäude winterfest zu machen. Fenster und Türen müssen sicher verschlossen werden, das Dach muss dicht sein.

Innen ist der 1887 errichtete Bau ein „hohler Vogel“. Quelle: Wolfgang Hörmann

Bei Bedarf kann das Haus auch besichtigt werden. Anmeldungen nimmt Hartmut Janschke, im Rathaus zuständig für Städtebauförderung Fördermittel, unter der Telefonnummer 033979/8 77 13 entgegen. An ihn sind auch weitere Nutzungsvorschläge zu richten.

Von Wolfgang Hörmann