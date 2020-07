Ganzer: Kinder zeigen selbst entwickeltes Theaterstück über das Lügen in Ganzer

Ganzer

Alfons geht mittelmäßig gern zur Schule. Dafür hat er viel Fantasie, die er auslebt. Die hilft ihm, den Schulalltag zu meistern. Dabei erfährt er, dass Lügen kurze Beine haben. Und, dass Wahrheit und Lüge oft sehr dicht beieinander liegen.

Angeregt vom 300. Geburtstag des als „ Lügenbaron“ bekannten Münchhausen im Mai beschäftigte sich das Projekt „ Gaukelei in Ganzer“ der Kinder- und Jugendkunstakademie Gutshof Ganzer mit dem Thema Lügen.

Anzeige

Corona unterbrach das Projekt in Ganzer

Das Projekt begann im September 2019 und wurde durch Corona im März unterbrochen. Jetzt fand es seinen Abschluss mit dem von ihnen entworfenen Theaterstück „ Lügen haben kurze Beine“, das einen Tag im Leben von Alfons beschreibt. Zuvor arbeiteten die Kinder und Jugendlichen eine Woche lang intensiv an der finalen Vollendung.

Weitere MAZ+ Artikel

Projektleiterin Katrin Mason Brown fasste die Arbeit der vergangenen Monate vor der Aufführung zusammen. Sie erzählte, dass die Kinder in der Bibliothek in Wusterhausen Geschichten über Münchhausen gelesen und sich mit Halblügen, Volllügen und Notlügen beschäftigt haben. Sie entwickelten danach die Handlung, schrieben alle Texte, bastelten Requisiten und bauten die Kulissen.

Fantasie war das Wichtigste

Das Wichtigste dabei sei die Fantasie gewesen, so Katrin Mason Brown. Sie war erfreut darüber, wie viel Energie und Freunde die Kinder in das Projekt gesteckt hatten, sei es beim Lernen der Texte oder Bauen der Kulissen. Sie dankte auch den Eltern für ihr Verständnis, dass das Projekt wegen Corona unterbrochen werden musste und ihre Hilfe, als es in die finale Phase ging.

Die künstlerische Leitung des Theaterprojektes hatte Petra Schäfer. Katrin Mason Brown leitete den Bau der Kulissen. Sozialpädagogisch bereut wurde das Projekt von Roswitha Leest. Sie und Petra Schäfer ermöglichten drei Kindern aus Kyritz und Neustadt die Teilnahme, indem sie ihnen eine kostenlose Mitfahrgelegenheit anboten.

17 Kinder waren dabei

Insgesamt beteiligten sich bis zu 17 Kinder am Projekt. Ehrenamtler William Mason Brown packte mit an, wo es nötig war. Die Arbeiten wurden mit Fotos und Videos von Cornelia Lambriev-Soost und Christiane Firchow dokumentiert.

Unterstützung gab auch der Vereinsvorsitzende, Charles Mason Brown. Er achtete nicht nur darauf, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten wurden. „Er übernahm auch knifflige technische Details wie den Bau der Rundumleuchte auf dem Hut des Entlügers, der im Stück Lügner entlarvte.

Alle Kulissen und Requisiten wurden selbst entworfen und gebaut. Quelle: Sandra Bels

Grundschule und Wegemuseum waren Partner

Kooperationspartner waren die Lindgren-Grundschule und das Wegemuseum. Eine Förderung gab es vom Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesbildungsministeriums und vom Förderprojekt „Jugend ins Zentrum!“ der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren. Deshalb entstanden den Teilnehmern keine Kosten.

Ab dieser Woche gibt es ein neues Projekt in Ganzer. Es findet immer freitags statt und heißt „Who are you?“. Dabei gehe es um die Kunst des Schenkens, so Katrin Mason Brown. „Wir beschäftigen uns mit Traditionen, bauen Geschenke und verpacken sie“, fügt sie an. Das Projekt endet im Dezember.

Lesen Sie auch:

Von Sandra Bels