Ganzer: Kunstakademie beendet Projekt mit Ritterspielen und Drachenbesuch

Ganzer

Mit einem zünftigen Ritterfest, bei dem ein Drache natürlich nicht fehlen durfte, ist in dieser Woche das Projekt „Ritterspiele in Ganzer“ zu Ende gegangen. Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde der Kinder hatten auf der neuen Bühne der Kinder- und Jugendkunstakademie Gutshof Ganzer Platz genommen. Die jungen Künstler hatten für sich den Garten als Bühne ausgesucht. Das Stück stand unter dem Motto „Drachenschlund und Ritterhut und die Aufführung sorgte für anhaltenden Applaus bei den Zuschauern.

Gutshof Ganzer auf den Ruinen einer Raubritterburg

Der Gutshof Ganzer steht auf den Ruinen einer alten Raubritterburg. Das war ein willkommener Anlass für das Projekt, in dem ein mittelalterliches Ritterlager entstanden ist. Die Kinder haben sich in den vergangenen Monaten mit Minnegesang, Handwerkstechniken, kochen am Feuer und dem Bauen von Schwert und Schild beschäftigt. Turnierkämpfe, Ritterprüfungen und Eroberungen gehörten dazu wie Schmuckgestaltung, nähen, kochen und backen.

Beim Theater über die Ritterzeit durfte ein Drache nicht fehlen. Quelle: Sandra Bels

Wusterhausener übte Schwertkampf mit den Kindern

Beim Schwertkampf wurden die Kinder von Lutz Kuball aus Wusterhausen unterstützt. Er gab den Kindern eine Einführung mit dem Catana und hat mit den Rittern Abfolgen eines Kampfes geübt. „Besorgten Eltern wegen der Kampfgeräte konnte die Angst genommen werden, indem wir Schutzpolster an die Schwerter gebaut haben“, so Projektleiterin Katrin Mason Brown. Sie sagt, dass Kuball einige Nachmittage investierte, um die Ritter anzuleiten. Alles in allem ist ein selbst geschriebenes Theaterstück mit selbst entworfenen Kostümen und Kulissen entstanden. Krönender Abschluss war die öffentliche Aufführung.

Mit viel Fantasie wurde alles vorbereitet. Und natürlich gab es zu Beginn auch eine Einführung ins mittelalterliche Leben mit Büchern. Gearbeitet wurde anschließend in Gruppen. Bei einem Elterncafé baute Christin Zenke Kontakt zu interessierten Eltern auf.

Wegen Corona ruhte das Projekt in Ganzer

Zwischenzeitlich ruhte das Projekt wegen Corona, nahm dann aber Anfang September 2020 wieder Fahrt auf. Dann kam erneut eine Pause im Dezember, bevor es im Februar weiter ging. „Corona hat alles durcheinander gewirbelt“, sagt Projektleiterin Katrin Mason Brown. Sie war aber froh, dass jede Woche Kinder zur Projektarbeit ins Scheunenatelier kommen durften.

Geprobt wurde natürlich immer unter Einhaltung der Hygieneregeln. Quelle: Sandra Bels

Mehrere Künstlerinnen dabei

Neben Katrin Mason Brown (Kulisse und Kostüme) waren auch die Künstlerinnen Tina Sonnenherz für den Bereich Theater, Roswitha Leest als Sozialpädagogin, Ehrenamtler William Mason Brown, Praktikantin Bernadette Vogt, Hobby-Fotografin Elsa Mason Brown und Christiane Firchow für den Videodreh dabei. Gut 20 Kindern aus der Gemeinde Wusterhausen zwischen sieben und zwölf Jahren machten mit. Ermöglicht wurde das Projekt von den Bündnispartnern Kunstakademie, Astrid-Lindgren-Grundchule Wusterhausen und Wegemuseum.

Bühne wurde pünktlich fertig

Pünktlich zur Theateraufführung ist auch die neue Treppe zum Garten hinter dem Scheunenatelier fertig geworden. „Sie ist so vielseitig nutzbar“, sagt Katrin Mason Brown. Auch als Bühne wird sie demnächst zum Einsatz kommen.

Eröffnet und zum Spielen und Arbeiten frei gegeben wurde von Charles Mason Brown, dem Vorsitzenden des Vereins Kinder und Jugendkunstakademie Gutshof Ganzer. Der Bau wurde gefördert mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.

Förderung für den Verein aus Ganzer

Der Verein hatte sich mit dem Projekt „Neustart Kultur“ für die Förderung beworben. Darin geht es um den Weiterbetrieb der Kunstakademie Ganzer in Pandemiezeiten. Zu den Förderern gehört auch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Die Arbeiten an der kombinierten Treppe, Terrasse und Bühne wurden ausgeschrieben. Den Auftrag bekam anschließend die Firma Bauring aus Neuruppin. Tür und Fenster des Ausgangs in den Garten werden ebenfalls erneuert und kommen Anfang Juli zum Einbau, war von Katrin Mason Brown zu erfahren.

König und Königin lassen sich von der Kugel weissagen. Quelle: Sandra Bels

Eine Markise als Schutz kommt noch

Charles Mason Brown war gerührt, als er mit den Kindern und Jugendlichen das Band zur Eröffnung durchschnitt. Er lobte seine Frau. „Sie hatte die Vision, hat angefragt und das Projekt umgesetzt“, sagte er und freut sich, dass durch den Neubau der Treppe künftig noch mehr Aktivitäten rings um das Scheunenatelier möglich sein werden. Ein Versprechen gab Mason Brown auch noch ab. „Die Markise, die euch vor Regen und Sonne schützen soll, baue ich noch an“, sagte er. Er lobte aber auch die Kinder, die sich während der Bauphase sehr diszipliniert und vorsichtig im Garten bewegt hatten.

Verein aus Ganzer mehrfach gewürdigt

Es ist nicht das erste Mal, dass die Arbeit der Kunstakademie öffentlich gewürdigt wurde. Bereits 2018 belegte der Verein im Bundeswettbewerb „Rauskommen! Der Jugendkunstschuleffekt“ den 3. Platz. „Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Projektleiterin Katrin Mason Brown. Eine weitere Würdigung erhielt der Verein im Fontanejahr 2019, als in der RBB-Serie „Die Entdeckung der Heimat“ das Engagement der Vereinsmitglieder gezeigt wurde.

Von Sandra Bels