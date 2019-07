Wusterhausen

Beim Rangieren in einer Parklücke in Wusterhausens Dombrowskistraße verwechselte am Donnerstag um 9.50 Uhr eine 76-jährige Frau bei ihrem Hyundai offenbar das Gas- mit dem Bremspedal. Der Wagen fuhr an und kollidierte mit einer Hauswand in zwei Metern Entfernung, teilte die Polizei mit.

Die 76-Jährige wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Von MAZonline