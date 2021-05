Wusterhausen

Fast zehn Jahre nach dem Weggang des Friedrich-Loeffler-Instituts aus Wusterhausen steht dessen früheres Gelände erneut zum Verkauf. Angeboten wird es vom Neuruppiner Makler Pospiech-Immobilien als ein „Entwicklungsobjekt“ mit diversen Bestands­gebäuden. Es handele sich um „mögliche Baufelder zur Wohnnutzung“.

Das Gesamtareal umfasst gut dreieinhalb Hektar, sprich 35.000 Quadratmeter. Der Preis dafür beläuft sich auf knapp 600.000 Euro. Das ist das dreieinhalbfache des ersten Eigentümerwechsels im Jahr 2014. Damals versteigerte das Berliner Auktionshaus Karhausen im Auftrag des Landes Brandenburg die Wusterhausener Seestraße Nummer 55 für 170.000 Euro.

Bürgermeister in Kontakt mit Eigentümern und Interessenten

Öffentlich wahrnehmbar tat sich jedoch erst zwei Jahre später etwas. Seinerzeit sahen sich Interessenten dort um. Von Nutzungsideen für den „Bereich der Kinder- und Jugendarbeit oder auch Erwachsenenbildung“ war die Rede, wie der damalige Bürgermeister Roman Blank sagte: „Der Eigentümer ist gewillt, das Gelände einer Verwertung zuzuführen.“

Im Frühjahr 2019 nahm dann der neue Bürgermeister Philipp Schulz nach seinen Worten „die Liegenschaft zum ersten Mal in Augenschein“. Nach diesem ersten Rundgang über das Grundstück sagte er auch, dass er es „als Baugebiet interessant“ findet.

Extra Firma sollte Vermarktung an der Seestraße anschieben

Trotz redlicher Bemühungen der bisherigen Eigentümer war eine Nachnutzung nie in Gang gekommen.

Das Gesamtgelände umfasst auch bislang ungenutzte Bereiche. Quelle: Matthias Anke

Beim damaligen Rundgang dabei war unter anderen der Geschäftsführer der Berliner Christian Kolbe Haus- und Grundbesitzverwaltung. Diese hatte nach ihrem Erwerb des Areals die „Seepark Wusterhausen GmbH“ als eine eigene Gesellschaft gegründet, um sich darin um die Vermarktung zu kümmern. Mitteilenswertes sei aber noch nicht zustande gekommen, hieß es seinerzeit gegenüber der MAZ. Und Bürgermeister Schulz sicherte zu, die Öffentlichkeit über mögliche Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Bis heute, zwei Jahre danach, hat sich auf dem Areal gegenüber dem Campingplatz am Ufer des Klempowsees allerdings nichts verändert. Die „Bestandsgebäude“ sind weiterhin vorhanden. Der hintere Bereich ist nach wie vor ungenutzt. Dabei ist das Gebiet im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Wohnbaufläche ausgewiesen.

Wunsch nach einem Lebensmittelhändler

„Ich habe keine Gelegenheit ausgelassen, bei aus meiner Sicht möglichen Vorhabenträgern dafür zu werben“, sagt Schulz jetzt mit Blick auf die bereits vorhandenen Ideen wie ein sogenannter „Coworking-Space“, die Wohnbebauung oder einen Lebensmittelhändler: „Gerade wegen der Campingplätze gibt es dort saisonal ja eine große Nachfrage. Ein Lebensmittelhändler wäre dort wirklich gern gesehen.“ Abgesprungen seien sämtliche bisherigen Interessenten wohl aber vorrangig wegen des Kaufpreises.

Nun sei jedoch wieder Bewegung möglich. Denn der aktuelle Preis bedeute eine erhebliche Reduzierung gegenüber dem, was zuletzt verlangt worden war. „Das Gelände war auch schon mal für 1,4 Millionen Euro zu haben, dann für 950.000 Euro“, sagt der Bürgermeister. Und nicht zu vergessen sei, dass obendrauf in Größenordnung stets die üblichen Erwerbsnebenkosten kommen.

Zustand der Gebäude des einstigen Instituts wird nicht besser

Zudem: Je nach Projektidee sei der mögliche Rückbau vorhandener Gebäude eine weitere kostspielige Angelegenheit. „Wenn in der Rentabilitätsrechnung am Ende also kein Plus steht, macht das eher keiner“, so Schulz.

Die Einfahrt auf das Gelände des einstigen Loeffler-Instituts an der Seestraße in Wusterhausen. Quelle: Matthias Anke

Dass das aktuelle Angebot trotzdem noch immer weit über dem damaligen Versteigerungserlös liegt, könne er nachvollziehen. Es sei schlichtweg der allgemeinen Entwicklung der Grundstückspreise geschuldet.

Und dass es für einen Käufer auf diesem Areal in jedem Fall einiges zu tun geben wird, ist unbenommen. Immobilien-Pospiech: „Vorausschickend sei angemerkt, dass die Immobilie bereits eine geraume Zeit nicht genutzt wurde. Die Grundsubstanz der bestehenden Gebäude ist im Allgemeinen gut. Leider sind hier diverse Frostschäden über die Jahre zu verzeichnen.“

Von Matthias Anke