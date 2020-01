Gemeinde sucht Pläne für die nächsten 15 Jahre

Wusterhausen

Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz lädt alle Bürger der Gemeinde dazu ein, sich an der Formulierung des sogenannten Integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes (Ingek) zu beteiligen. Erstmals will die Gemeinde damit Zielsetzungen für die nächsten 15 Jahre benennen.

Die Wusterhausener seien gefragt, „sich mit Anregungen und eigenen Ideen in die Zukunftsgestaltung ihrer Gemeinde einzubringen“, heißt es in dem Aufruf, der drei entsprechende Veranstaltungen ankündigt.

Treffen an drei Orten

Die erste „Ortsteilwerkstatt“ findet demnach bereits am Mittwoch, dem 29. Januar, von 18 bis 20 Uhr im Kulturhaus Trieplatz statt. Alle Einwohner der nördlichen und östlichen Ortsteile von Schönberg bis Kantow sind dazu eingeladen.

Die Bewohner der südlichen Ortsteile wie Bückwitz, Metzelthin, Barsikow oder Nackel können am Mittwoch, dem 12. Februar, von 18 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Metzelthin mitdiskutieren.

Die Veranstaltung für Gartow, Bantikow und Wusterhausen findet am Mittwoch, dem 19. Februar, von 18 bis 20 Uhr in der Wusterhausener Dossehalle statt.

Berliner Fachleute moderieren

Die Gemeinde hat das „Büro Blau“ aus Berlin mit den fachlichen Beiträgen für das Ingek beauftragt. Mitarbeiter des auf Bürgerbeteiligungsprozesse spezialisierten Unternehmens werden bei den „ Ortsteilwerkstätten“ seine bisherigen Arbeitsergebnisse vor.

Bisher wurden Bestandsdaten und bereits bestehende Konzepte erfasst und analysiert. Außerdem konsultierten die Experten besonders fach- und ortskundige Menschen aus der Region. Stärken und schwächen, Chancen und Risiken der Gemeinde wurden untersucht. In Zusammenarbeit mit einer Lenkungsgruppe um den Bürgermeister entstand ein Leitbild für die Gemeinde, das nun den Bürgern zu Diskussion vorgelegt wird.

Grundlage für künftige Entscheidungen

„Ziel der drei Ortsteilwerkstätten ist es, konkrete Maßnahmen zu erarbeiten und somit gemeinsam den Grundstein für die zukünftige Entwicklung zu legen“, erklären die Initiatoren in ihrer Einladung. „Dabei ist die Einschätzung jener am wichtigsten, die sich am besten mit dem Leben in Wusterhausen auskennen – der Bewohnerinnen und Bewohner aller Ortsteile.“

Mit dem Ingek will Wusterhausen seine Strategie bis 2035 festlegen. Das Konzept soll Grundlage für politische wie wirtschaftliche Entscheidungen sein. Es dient zugleich der Bewertung durch Fördermittelgeber.

In Kyritz läuft seit 2019 ein ganz ähnlicher Prozess. Dort geht es um die Aktualisierung des bereits seit 2007 bestehenden Insek, des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.

Von Alexander Beckmann