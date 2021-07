Gemeinde Wusterhausen versteigert Kindermöbel, Regale, Schreibtische und Rollcontainer

Wusterhausen

Schreibtische, Rollcontainer und andere Büromöbel gehören zu den Objekten, die von der Gemeindeverwaltung Wusterhausen aktuell versteigert werden. Bürgermeister Philipp Schulz teilt mit, dass die Abgabe der Gebote in einer Erstpreisauktion erfolgt. Das Mindestgebot pro Artikel beträgt 10 Euro.

Bei einer Erstpreisauktion gibt der Bieter einmalig und verdeckt ein Höchstgebot für den jeweiligen Artikel ab. Der Bieter mit dem höchsten Gebot gewinnt die Auktion und muss den von ihm angegebenen Preis zahlen.

Wusterhausener Möbel sind mehr als 20 Jahre alt

Die angebotenen Möbel sind zum Teil aus der Zeit, als die Gemeindeverwaltung noch in der alten Schule untergebracht war, weil das Rathaus saniert wurde. Andere Möbel sind veraltet, sogar teilweise 25 Jahre und länger im Bestand. „Wir hoffen, dass wir auf diesem Weg noch Interessenten dafür finden, ansonsten droht der Sperrmüll“, so Schulz. Vereine und die Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde hatten laut Bürgermeister bereits Gelegenheit, sich Teile der ausgedienten Ausstattung auszusuchen und davon rege Gebrauch gemacht.

Wusterhausens Bürgermeister rät zu einer Besichtigung

Schulz sagt: „Wir raten Interessenten zu einer Besichtigung, damit sie einen optischen Eindruck der vorhandenen Möbel gewinnen und später Unstimmigkeiten vermieden werden können.“ Deshalb wird zu einem einmaligen Besichtigungstermin eingeladen. Er findet am 13. Juli in der Zeit von 8 bis 11 Uhr und 13 bis 18 Uhr statt. Besichtigungsort ist die alte Schule Wusterhausen in der Schulstraße 1.

Wegen der Regelungen innerhalb der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg ist im Gebäude auf Abstand zu achten und das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht.

Für die Abholung stehen zwei Termine zur Auswahl. Versand oder Umlagerung können nicht angeboten werden. Die ersteigerten Möbel können am 22. Juli (7 bis 16 Uhr) und am 27. Juli (7 bis 18 Uhr) abgeholt werden. Zwischen 11 und 13 Uhr ist keine Abholung möglich.

Gebote sind bis zum 19. Juli im Wusterhausener Rathaus abzugeben

Gebote müssen schriftlich bis zum 19. Juli abgegeben werden. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass der Umschlag mit „Möbelauktion“ und der Bezeichnung des Gegenstandes gekennzeichnet sein muss. Auf dem Gebotszettel sollten sich folgende Daten befinden: Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer/Emailadresse, Bezeichnung Gegenstand, Gebot und der Zusatz, dass man die Versteigerungsbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat. Dafür stellt die Gemeinde auch einen Vordruck zur Verfügung.

Die jeweils Höchstbietenden werden nach dem Ende der Auktion telefonisch benachrichtigt. Alle anderen Bieter bekommen keinen Anruf.

Für den Besichtigungstermin der Möbel müssen sich Interessenten bis zum 12. Juli, 16 Uhr, anmelden. Das ist telefonisch unter 033979/8 77 14 oder per E-Mail an tscharntke@wusterhausen.de möglich. Informationen zur Auktion sind auf der Internetseite der Gemeinde zu finden.

Von Sandra Bels