Neubeginn mit reichlich Abstand – und ganz vielen Themen

Wusterhausen

Die Einwohner der Großgemeinde Wusterhausen sind bisher relativ gut durch die Corona-Zeit gekommen. Das ist die wichtigste Botschaft, die von der Sitzung der Gemeindevertreter am Mittwoch ausging.

In einem Teil der Dosse-Halle saßen Akteure und Gäste in solchen Abständen zueinander, dass sie auf das Tragen der Schutzmasken verzichteten. „Wir sind hier heute in so einer Art Generalprobe für die nächsten Zusammenkünfte“, sagte Bürgermeister Philipp Schulz. Das entsprach der realistischen Einschätzung, dass man trotz der Lockerungen noch lange nicht am Ende des Weges aus einer alles überlagernden Krise sei.

Anzeige

Dabei ist der gegenwärtige Stand nach offizieller Einschätzung schon bemerkenswert gut – gesteuert von einer Verwaltung, die es mit einsichtigen Menschen in 22 Ortsteilen zu tun hat. „Mit unseren Bürgern können wir zufrieden sein. Es gab keine nennenswerten Probleme, weder mit Einzelnen, noch mit Firmen“, schätzte Martina Vogel ein.

Weitere MAZ+ Artikel

Auf Abstand: Bei der Sitzung der Gemeindevertreter am Mittwoch in der Dosse-Halle wurde vor allem auf Sicherheitsabstände geachtet. Quelle: Wolfgang Hörmann

Die Fachkoordinatorin für Ordnung und Sicherheit im Wusterhausener Rathaus beleuchtete jene Aspekte, die für ihren Bereich relevant sind. Sie organisierte in den vergangenen Wochen mit drei Teams Kontrollen zur Einhaltung der diversen Vorschriften im Miteinander – vom Abstand bis zur Spielplatzsperrung. Fazit: kaum Beanstandungen.

Birgit Kusche, die Leiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule, berichtete, wie nach langer Ruhe im Lernhaus am 4. Mai zuerst die 6. Klassen und eine Woche darauf die 5. Klassen in Gruppen wieder zum Unterricht antraten. Ihre Einschätzung: Vieles muss jetzt ganz anders verlaufen als vor Corona. Der Stress für die Kollegen habe zugenommen, aber es mache auch Spaß, die Kinder wieder um sich zu haben.

Schulleiterin Birgit Kusche berichtete, wie der Unterricht in der Astrid-Lindgren-Grundschule angelaufen ist. Quelle: Wolfgang Hörmann

Vize-Bürgermeister Jürgen Gottschalk ging auf die Betreuung in den drei Kindertagesstätten der Gemeinde und im Hort ein. Das Wort „Notfallbetreuung“ fiel in seinen Darlegungen häufig. Zu Beginn der Schließungsphase am 18. März fielen darunter 38 Mädchen und Jungen im Vorschulalter und im Hort. Jetzt sind es 146, wobei in den Kitas Lögow und Nackel fast schon wieder die Hälfte der üblichen Belegung erreicht ist – in der Stadt Wusterhausen ist es ein Drittel.

All jenen, die seit der Februar-Sitzung der Gemeindevertreter das gesellschaftliche Leben im Fluss hielten, galt an diesem Mittwoch ehrliche Anerkennung, ausgesprochen von Philipp Schulz und – stellvertretend für alle Mandatsträger – von Gemeindevertreter Marco Schimpke (Unabhängige Wählergemeinschaft).

Bürgermeister verkündete viele Neuigkeiten

Und natürlich gab es viel Neues zu verkünden. Die Mitteilungen des Bürgermeisters waren erwartungsgemäß sehr umfangreich. Hier eine Auswahl:

Rathaus: Die Sanierung geht nach Plan dem Ende entgegen. Der Bauzaun ist demontiert. Im Haupthaus können die Fliesenleger mit ihrer Arbeit beginnen. Für die Ausstattung des Gebäudes mit Möbeln sind die Ausschreibungen im Gange. Die neue Sirene auf dem Rathausdach wurde ausprobiert – sie funktioniert. Ende Mai sollen auf dem Platz vor dem Rathaus wieder die Wasserspiele sprudeln.

Bahnhof: Bauarbeiter der Firma Baatz aus Kyritz haben in den vergangenen Tagen vom Freigelände neben dem Bahnhof, das perspektivisch Bushalt und Parkplatz werden soll, einen gepflasterten Steig verlegt. Er ist für Pendler und andere Zugfahrer jetzt der kürzeste Weg zum Bahnsteig. „Wir geben den Platz zum Parken frei. Jeder Kraftfahrer kann ihn nutzen. Mit dem praktischen Versuch wollen wir ermitteln, wie es am besten passt für die Autos“, so Bürgermeister Schulz. Der Landesbetrieb Straßenwesen will diese Fakten haben. Das wiederum hängt mit der Förderfähigkeit des Projektes zusammen.

Schulspeisung: Gegenwärtig nehmen die kleinen Esser ihre Mahlzeiten im Schulgebäude ein. Die „Variante Schützenhaus“ hat ausgedient. Da sich die Erneuerung von Speisesaal und Küche ins Jahr 2021 verschiebt, ziehen die Versorger vom Unternehmen Zuerbel & Lingk spätestens nach Pfingsten zurück in ihre unsanierten Räume.

Grundschule: Ab dem 25. Mai gehen auch die Klassen 1 bis 4 wieder in die Schule, in Gruppen aufgeteilt wie ihre größeren Mitschüler. Die Kleinen sollen wenigstens zwei Tage in der Woche Präsenzunterricht bekommen. Schulleiterin Birgit Kusche verspricht: Alle Schüler der Klassen 1 bis 6 werden zum Beginn der Sommerferien in gut vier Wochen ein Zeugnis bekommen.

Umlage für Wasser- und Bodenverbände steigt

Die Gemeindevertreter von Wusterhausen hatten am 13. Mai nur einen Beschluss zu fassen. Er betrifft die Umlage der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände Dosse-Jäglitz, Oberer Rhin-Temnitz und Rhin-Havelluch und erhöht in zwei Fällen die Beiträge für die Grundstückseigentümer. Das ist einstimmig beschlossen worden.

Von Wolfgang Hörmann