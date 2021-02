Wusterhausen

„Liebe Eltern, bittet sendet mir 50 Mark, damit ich nach Hause reisen kann.“ Zeilen eines Briefes, der nie ankam. „Ich erhielt dafür eine Zurechtweisung. Dies ist kein Erholungsheim, dies ist ein Erziehungsheim, brüllte die Erzieherin.“ Der Mann, der davon erzählt und als Neunjähriger 1980 vier Wochen lang ein Kurkind in Wusterhausen war, ist heute 50 und vor einer Weile aus dem Süden Deutschlands nach Norden gezogen. „Näher an die Vergangenheit ran“, sagt er mit Blick auf dieses Kinderkurheim „Georgi Dimitroff“ an der Seestraße in Wusterhausen.

„Der Brief sollte eine Befreiung ermöglichen, die Außenwelt informieren, dass es mir nicht gut geht.“ Mehr noch: Er habe gedanklich bis heute damit zu tun – wenngleich er sich an so vieles gar nicht mehr erinnere. Und das ist offenbar auch eine Herausforderung für die Erforschung der Geschichte der DDR-Kinderkurheime: Damals Erlebnisberichte, die Unglauben erzeugten, sind es heute Erinnerungen aus Kindheitstagen, die dramatisiert wirken könnten – oder zu brüchig sind, gar Ausnahmen darstellen.

BRD-Begriff Verschickungsheime in der DDR kaum bekannt

„Eine größere Datenbasis würde uns helfen, und wir müssen uns ja auch fragen, warum dramatisiert werden sollte. Dafür gibt es keinen Grund für alle, die oft jahrzehntelang geschwiegen haben“, sagt Anja Röhl. Sie ist die Vorsitzende des 2019 gegründeten Vereins zur Aufarbeitung und Erforschung von Kinderverschickung – zu finden im Netz unter www.verschickungsheime.de.

Ein Begriff, der sich seit der Kinderlandverschickung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur im Gebiet der alten Bundesländer gehalten hatte. Zudem entstand erst im Dezember 2020 aus der Initiative heraus die „unabhängige Arbeitsgemeinschaft Verschickungskind“ (www.verschickungskind.de).

DDR-Kurinder sollen sich mit ihren Erinnerungen melden

Diesem Begriff dürfte es geschuldet sein, dass bereits 9000 Berichte den Verein von Anja Röhl erreichten – davon aber nur 20 aus dem Gebiet der früheren DDR. „Wir erfuhren, dass DDR-Kurkinder mit dem Wort Verschickung nichts anfangen können. Wir würden aber gerne auch von ihnen mehr erfahren.“

Der Mann mit seinen Erlebnissen aus Wusterhausen kennt die Netzwerke. „Infos zu den Kinderkurheimen in der DDR sind spärlich und die aus der BRD überwiegen. Dort ist es auch eine klare Sache, dass Unrecht geschah“, erzählt er: „Und das Problem ist ja, waren es Einzelschicksale? Steckte System dahinter? Interessant und erschütternd daran ist jedenfalls, dass vieles in beiden Staaten praktiziert wurde.“

Gab es System hinter fragwürdigen Methoden?

Gemeint sind die Systeme, in denen dünne oder kranke Kinder aufgepäppelt werden und dicke Kinder abnehmen sollten, manche eine Luftveränderung brauchten oder andere körperliche Defizite hatten – was jeweils die ärztliche Diagnose vorgab. Doch gab es flächendeckend Methoden, die noch heute auf den Prüfstand müssen? Was unterschied DDR und BRD?

Letztere wurde kürzlich vom Südwestrundfunk beleuchtet: „Das Leid der Verschickungskinder – Was geschah in den Kurheimen?“, lautete der Titel der Doku. Es hieß: „Bis in die 1980er Jahre wurden Millionen Kinder in sogenannte Erholungskuren geschickt, ein gigantisches staatliches Gesundheitsprogramm. Doch viele von ihnen wurden systematisch gequält und misshandelt und leiden noch heute.“

Bislang lesen sich einige Berichte „weniger schlimm“

Hin und wieder ist die Rede von Kindern, die das eigene Erbrochene essen sollten. In Kinderkurheimen wohlgemerkt – keine Kinderheime wie jene für Waisen oder schwer Erziehbare. Kurheime, wo Augen und Münder zugeklebt worden sein sollen, Heimleitungen eine nationalsozialistische Vergangenheit hatten. In einer BRD allerdings, in der es keine so flächendeckende Kinderbetreuung gab wie in der DDR und folglich andere Ausgangsprobleme.

„DDR-Kurkinder dagegen erzählen uns, dass es für sie eine schöne Zeit war“, sagt Anja Röhl. Aber es gibt eben die 20 Berichte, die glaubhaft seien. Und wie übertragbar sind sie? „Und ja, sie lesen sich weniger schlimm als die aus dem Westen.“ Bisher. Aber auch der 50-jährige Berliner will seine Erinnerungen aus Wusterhausen nicht pauschalisieren. Er wisse, „Heim war bestimmt nicht gleich Heim“. Es habe „sicherlich“ auch zeitliche und personelle Unterschiede gegeben.

Ehemalige Beschäftigte aus Wusterhausen äußern sich

Dass Wusterhausen und viele weitere Standorte aus der DDR-Zeit rein gar nicht in das Bild passen, das da für das Gebiet der alten BRD entsteht, und dass die Glücksmomente bei den Kindern überwogen, dessen ist sich Richard Pekrul sicher. Als Hausmeister hatte er mit seiner Familie eine Wohnung auf dem Gelände: „Alle drei Wochen kam ein neuer Bus mit Kindern. Sie stammten oft aus den Industriegebieten wie Leipzig oder Halle.“ Am Klempowsee sollten sie gute Luft atmen, gut essen, es sich gut gehen lassen.

Das einstige Kinderkurheim an der Seestraße in Wusterhausen, heute Flüchtlingsunterkunft. der Schriftzug wechselte ein von „Erholungsheim“ zu „Kurheim“. Hier: 1975. Quelle: Sammlung Marco Schimpke

Die langjährige Leiterin starb vor einem halben Jahr, erzählt Pekrul. Und neben ihm als Hausmeister gab es Küchenpersonal, Erzieherinnen, eine Lehrerin und Krankenschwestern. Eine von ihnen, die heute nur unweit entfernt lebt, war Angelika Hilgert.

„Wir waren viel spazieren, es gab Kneipp-Kuren“, sagt sie mit Blick etwa aufs Wassertreten. „Im Altbau gab es die Schlafräume getrennt für Mädchen und Jungen, den Speisesaal und oben die Kranken- und Behandlungszimmer. Im Neubau nebenan, zu dem es damals die Verbindung noch nicht gab, fand der Unterricht statt in einer Aula, und es gab Gruppenräume.“

Ein Erholungsheim war kein Ferienlager

Auf einer Postkarte von 1967 aus diesem Heim des FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) „Georgi Dimitroff“ steht: „Es gefällt mir hier sehr gut. Am Sonnabend werden wir uns einen 200 Jahre alten Ritter im Sarg anschauen. In der Mittagspause müssen wir zwei Stunden schlafen.“

Ausflüge wie jenen zu Kahlebutz nach Kampehl gab es selten. Es war eben kein Ferienlager, sagt Angelika Hilgert. Und doch musste alles in geordneten Bahnen verlaufen. Aber fragwürdige Erziehungsmethoden oder andere Ungeheuerlichkeiten?

Erzieherisch eine andere Zeit

Die noch heute lebenden Mitarbeiter von einst bestätigen vielmehr das, was auch im Ferien- und Bäderbuch der DDR von 1976 steht. „Jeweils rund 100 kleine Kurgäste werden von ausgebildeten Erzieherinnen betreut. Um die Gesundheit bemühen sich ein Arzt und eine Schwester. Bürstenmassagen, Höhensonnenbestrahlung und tägliche Gymnastikübungen unterstützen die aktive Gesundheitspflege“, heißt es: „Das Essen wird nach den neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen zubereitet. In den großen und hellen Räumen finden die Kinder pädagogisch wertvolles Spielzeug vor.“

Richard Pekrul: „Das erfolgte natürlich nur im Rahmen unserer Möglichkeiten.“ Vergleiche mit heute seien schwierig. Erzieherisch sei es zudem eine andere Zeit gewesen, wie wiederum einige Jahrzehnte zuvor es eine noch ganz andere Zeit war.

Thema auch für das Wegemuseum in Wusterhausen

Die Geschichte des Wusterhausener Kinderkurheims wird im örtlichen Museum als „eine Aufgabe“ gesehen. „Wir haben ein Zeitzeugenprojekt anstehen, vielleicht gibt es dabei ja einiges mehr zu erfahren“, sagt Museumsleiterin Katharina Zimmermann. Für Wusterhausen war das Gebäude schließlich „auch vorher und nachher“ ein ebenso bedeutendes – selbst für die weitere Region. Es entstand 1909 als eine Hauswirtschaftsschule für Frauen. „Die war hoch angesehen und das ist heute aus frauenpolitischer Sicht sehr interessant.“

Und das Heim? Die Zeiten von einst und heute zu vergleichen, sei schwierig. „Was war wirklich Missbrauch und was nur rüder Umgang? Damals wurde hingenommen, was heute undenkbar ist“, sagt Katharina Zimmermann mit Blick auch auf viele andere gesellschaftliche Bereiche. Und: „Es wird Kinder gegeben haben, die diese Zeit schlimm fanden, wie es eben so ist, wenn man so lange weg ist von den Eltern, und andere haben sicherlich eine wunderschöne Zeit in Erinnerung.“ Auch Angelika Hilgert weiß: „Es ist für jedes Kind schwer, so lange so weit weg von zu Hause zu sein.“

Gefahr der Verdrängung positiver Aspekte

Der Berliner, der damals Kurkind war, beschäftigt sich in seiner Freizeit mit besonderen Orten in Berlin und Brandenburg. Auch Wusterhausen besuchte er unlängst erneut. Als er 1980 dorthin kam, ging dem ein Arztbesuch voraus. „Du bist zu dünn“, hieß es. Folglich sollte im Heim aufgegessen werden, was auf den Tisch kam, bis er dort oft als letzter sitzen blieb. An „allgemeine Strenge und Emotionslosigkeit“ erinnere er sich, an Enge in den Zimmern und „Razzien“, weil die Jungs sich herüberfliegende Bälle vom Tennisplatz nebenan einsteckten.

1965: Das Kinderkurheim an der Seestraße in Wusterhausen, hier noch mit schriftzug „Erholungsheim“. Quelle: Sammlung Marco Schimpke

2021: Das einstige Kinderkurheim an der Seestraße in Wusterhausen, heute Flüchtlingsunterkunft. Quelle: Matthias Anke

Weshalb er vieles andere, eventuell positive nicht mehr weiß, selbst ob sie im See baden waren? „Das ist wohl auch bei anderen Kindern so gewesen, die negative Erlebnisse hatten.“ Und: „In der Schule wurde ich anschließend schlechter und schlechter.“

Hatten manche Beschäftigte von damals einfach nur nicht so weit gedacht? Und wäre es nicht fatal, wenn negative Erlebnisse einzelner verdrängen, wie viele andere eine gute Zeit hatten für ihre Entwicklung? Es mache oft einen Unterschied zwischen dem, was aus einer Einrichtung nach draußen dringt und dem, was tatsächlich los war, sagt Angelika Hilgert: „Wir bekamen ja auch viele Briefe von Eltern und Kindern.“ Post voller dankbarer Worte – nach dem Aufenthalt dort.

Von Matthias Anke