Seit einigen Wochen laufen die Bauarbeiten an der Bundesstraße 5 in Segeletz. Obwohl sie gesperrt ist, bleiben Gewerbetreibende im Dorf über Umwege aber erreichbar. Und es kündigt sich bereits der nächste Bauabschnitt auf der B 5 an, und zwar dann direkt in Wusterhausen.