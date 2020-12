Gezeichnete Chroniken von Wusterhausen

Wusterhausen

Wie schon sein Vorgänger und Vorbild Theophil Dombrowski erkundete Klaus Hoferichter zu Fuß oder mit dem Fahrrad als „Chronist mit dem Zeichenstift“ Wusterhausen und die umliegenden Orte. Er notierte, skizzierte und fotografierte auf diese Weise jahrzehntelang akribisch und detailliert ein Stück Stadt- und Regionalgeschichte.

In seinem im November 2019 erschienenen vierten Buch „ Bildchronik 1948–2019“ legt er Zeugnis über diesen Teil seines künstlerischen Schaffens ab. Das quadratische Buch in grüner Farbe ist mit einem kleinen, maritimen Bildchen aus der Kindheit gestaltet worden. Es vereint auf 221 Seiten neben seinen Lebensstationen mehr als 300 Bilder in verschiedenen Techniken wie Feder und Bleistift, Pastell, Aquarell sowie Mischtechnik.

Keine Lesungen mehr wegen Corona

„Bisher gab es für mich nur einmal die Gelegenheit, das Buch vorzustellen, dann kamen wegen der Corona-Krise keine Lesungen mehr zustande“, erzählt Klaus Hoferichter resigniert. Bekanntlich sind Begegnungen zwischen Autoren und dem Publikum wichtig, um Werke unter die Menschen zu bringen.

Es lohnt sich, das Buch in die Hand zu nehmen, darin zu blättern, zu lesen und sich zu vertiefen. Die Wusterhausener können in Erinnerungen schwelgen, und Touristen sowie Urlauber werden neugierig auf das Städtchen und auf die Region gemacht. In seinem Buch gliedert Klaus Hoferichter die Bilder in der Reihenfolge ihrer Entstehung.

Grafische Serie von Dorfkirchen

Entdeckte er in der Kinder- und Jugendzeit vor allem beim Ziegenhüten im Scheunenviertel seine Motive, so widmete er sich in den 1980er Jahren insbesondere den Baudenkmälern wie Kirchen und Herrenhäusern. Er gestaltete grafisch eine Serie von Dorfkirchen. Der 84-Jährige resümiert: „Mir gefiel die schwarz-weiße Gestaltung mit der Feder besonders, der Klassiker der Grafik.“

Klaus Hoferichter zeichnete die Stadtkirche St. Peter und Paul in Wusterhausen, die Marienkirche in Kyritz sowie Straßenzüge aus diesen Städten und Einzelobjekte. „Das war mein Metier, und die Bilder passten ideal zu meinen geschichtlich-heimatlichen Beiträgen für die Presse“, berichtet der Hobby-Maler und Autor.

Der Seebär heißt jetzt Hertha

Aber seine Lieblingsmotive fand er immer wieder am Klempowsee in Wusterhausen. Er hielt die Stimmungen in allen Jahreszeiten mit den unterschiedlichsten Farbnuancen fest. Der Betrachter entdeckt einen längst nicht mehr vorhandenen Pavillon der Badeanstalt und das Fahrgastschiff Seebär (später Hertha).

Die Saarbrücke am Pintusweg hat er festgehalten wie seinerzeit bereits Theophil Dombrowski. Es sind weitere Motive abgebildet, die der Hobbymaler seinem Vorbild nachzeichnete. Eine Auswahl von Bildern beider Künstler mit den gleichen Motiven könnte sogar in eine neue Ausstellung münden.

Erstmals beteiligte sich Klaus Hoferichter 1984 an einer Bezirksvolkskunstausstellung Grafik in Potsdam, für die damals zwei seiner Bilder ausgewählt wurden: das Rathaus und die Stadtkirche St. Peter und Paul Wusterhausen. Er erinnert sich: „Ich wollte von diesem Zeitpunkt an als Maler weiterhin öffentlich wirksam werden.“

Ausstellungen in Wusterhausen , Kyritz und Pritzwalk

So folgten Personalausstellungen in Wusterhausen, Kyritz und Pritzwalk. Im damaligen Seniorenclub in der Kyritzer Straße war in den 1980er Jahren die Ausstellung „Wusterhausener Impressionen“ ebenso zu sehen wie nach der Wende 1990 im Hotel „Mühlenhof“.

Als Kulisse für seine Bilder diente über einen langen Zeitraum das „Deutsche Haus“, jetzt „Novel-Hotel“. Bilder in Feder, Pastell und Aquarell unter dem Titel „Ich mag dich, Wusterhausen“ schmückten 2006 die Wände dieser Räume. Anlässlich der 775-Jahr-Feier 2008 zeigte er dort „Wusterhausener Stadtansichten“.

Später, im Jahr 2013, präsentierte sich Klaus Hoferichter mit seinen Bildern erstmals in der Galerie Alter Laden im Herbst’schen Haus. Unter dem Titel „Historische Ansichten“ gestaltete er 2018 eine Sonderausstellung im Wegemuseum.

Sommerfeste, Altstadtfeste und Nikolausmarkt

Immer wieder war er mit seinen Werken auf Kunstmärkten, zu Sommerfesten, Altstadtfesten und zum Nikolausmarkt vertreten. Sogar auf einem Fest in Dessow zeigte er in der ehemaligen Brauerei seine Bilder. Diese Ausstellungen bieten eine Möglichkeit zum Gespräch mit den Besuchern, und oft gehen seine Bücher und Bilder über den Ladentisch.

„Beim Zeichnen höre ich gern klassische Musik wie Mozart oder die Romantiker Brahms und Schubert“, verriet der Künstler. Was vielleicht die wenigsten wissen: Klaus Hoferichter spielt Akkordeon wie einst sein Vater.

Dass nun die vielen Bildmotive, die in den zahlreichen Ausstellungen gezeigt wurden, in ihrer Gesamtheit in der wunderschönen Bildchronik vereint sind, macht das Buch zu etwas Besonderem: Es ermöglicht jedem Betrachter einen Blick in die Geschichte Wusterhausens und der Region.

Lob für den Heimatmaler im Gästebuch

Das Buch enthält viele Gästebucheinträge. So schrieb eine Besucherin: „Ich denke, Wusterhausen hat wieder einen Heimatmaler!“ Diese Meinung ist eine große Anerkennung für das Schaffen und Wirken von Klaus Hoferichter für seine Heimatstadt.

Aus der DDR geflohen und zurückgekehrt Klaus Hoferichter wurde 1936 in Berlin-Treptow geboren und kam 1945 mit seiner Mutter und den Geschwistern nach Wusterhausen. Nach der Schule machte er in Brandenburg/Havel eine Lehre. Er wurde Eisenbieger – für ihn ein ungeliebter Beruf. Danach arbeitete er in Kleinstbetrieben der Stadt, wurde Friedhofsarbeiter und ging ins Forstamt. Mitte der 1950er Jahre flüchtete er in den Westen. In Hannover, Heidelberg und Stuttgart arbeitete er in der Baubranche, kehrte jedoch nach einigen Jahren wieder in die DDR zurück.Er war dann als Lagerist im Lebensmittelgroßhandel und in der Forstwirtschaft tätig.Von 1978 bis 1991 wurde er Leiter des Heimatmuseums in Wusterhausen. In seiner Freizeit konnte er sich wieder mehr der Malerei widmen. Als Autodidakt bildete er sich durch Selbststudium weiter. Zu seinen Vorbildern zählten Theophil Dombrowski und Oskar Nerlinger. Im Jahr 1991, nach 13 Jahren engagierter Tätigkeit im Museum, ging er im Alter von 54 Jahren in den Vorruhestand. Bücher von Klaus Hoferichter, die in der Bibliothek Wusterhausen zur Ausleihe bereitstehen: „Marga, Unkraut vergeht nicht“ (2008). Autobiografie einer Arbeiterfamilie. „Weißes Gold, Harzer Kiene und Kohlmeisen-Hänschens Welt“ (2016). Das Buch gibt einen Einblick in die Zeit als Forstarbeiter. Mit zahlreichen Tier- und Naturzeichnungen.„Raritäten und dreizehn Rosen“ (2018). Geschichte und amüsante Geschichten über seine Tätigkeit als Museumsleiter in Wusterhausen/ Dosse von 1978 bis 1991. „ Bildchronik 1948–2019“ (2019). Das Buch enthält mehr als 300 Bilder aus seinem Schaffensprozess. Die „ Bildchronik“ kann man für 29,80 Euro im Geschäft von A. Scholtz „Geschenke Am Markt“ in Wusterhausen sowie an der Ausleihtheke der Bibliothek Am Markt 3 und in der Buchhandlung „Steffen“ in Kyritz kaufen.

Seine Liebe und seine Verbundenheit zu Wusterhausen sind ungebrochen. Unermüdlich ist sein Ehrgeiz, seine einzelnen Lebensstationen in Buchform festzuhalten.

„Um meine Tätigkeit als schreibender Arbeiter und meine Lyrik geht es im fünften Buch, das kurz vor der Veröffentlichung steht“, erzählt der Autor. Es wird ebenso wie seine Vorgängerwerke die Regionalliteratur ergänzen und bereichern.

Von Marianne Golde*