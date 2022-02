Grünes Licht für Sonnenenergie in Wusterhausen

Wusterhausen

Jetzt muss am 22. Februar nur noch die Wusterhausener Gemeindevertretung zustimmen. Nach dem Bau- und Ordnungsausschuss haben auch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses bei ihrer Sitzung am Dienstagabend dieser Woche grünes Licht dafür gegeben, Bebauungspläne aufzustellen. Sie gelten Photovoltaikanlagen auf Freiflächen in den Ortsteilen Schönberg auf 43 Hektar und Wulkow auf 45,3 Hektar. Die Empfehlungen fielen einstimmig aus.

Was zunächst wie klare „Durchläufer“ aussah, dazu entspann sich im Stadtsaal dann doch eine Diskussion. Von „Nachbessern“ sprach Uwe Tackmann (Die Linke), der zudem Bedenken äußerte. Dass Solarparks auf ausgewiesenen Ökoflächen aufgebaut würden, „damit habe ich ein Problem“, so Tackmann.

Vorschlag: billigerer Strom für Anlieger

Auch an die Teilhabe der Bevölkerung müsste stärker gedacht werden. Warum sollten nicht Anlieger, die in Nachbarschaft einer großflächigen natürlichen Energiequelle leben und über Jahrzehnte auch die Eintönigkeit von Plattenkörpern in der Natur ausgesetzt sind, finanzielle Vergünstigen beim Stromerwerb erhalten? „Ich gebe heute mein Ja, weise aber daraufhin, dass noch Redebedarf besteht“, sagte Uwe Tackmann.

Der Tornower Ortsvorsteher ist einer von zwei Sprechern der im Januar 2020 gegründeten Arbeitsgruppe „Ökologie und Umweltschutz“ in der Gemeindevertretung. Zu dem Gremium gehören auch Naturschützer ohne ein Mandat. Es will Empfehlungen zum regelgerechten Umgang mit der Umwelt geben, die im besten Fall Beschlusskraft seitens der Gemeindevertreter erlangen.

Außerdem geht es darum, Projekte zu begleiten, die den Bau und die Infrastruktur betreffen so wie jetzt die Photovoltaikanlagen.

„Das Thema wird uns immer mal wieder beschäftigen. Deshalb sollten wir uns bemühen, bei der Beurteilung möglichst nach einheitlichen Kriterien vorzugehen“, warb Oliver Grube, (Ländlicher Raum).

Gemeindevertreter sollten selbst Flächen für Photovoltaik vorschlagen

Er brachte außerdem einen Gedanken in die Diskussion ein, der ein anderes Herangehen an die Entscheidungsfindung enthielt. „Wir als Gemeindevertretung sollten es sein, die vorschlagen, an welcher Stelle solche großflächigen Anlagen errichtet werden und das nicht den Vorhabenträgern überlassen. Umgekehrt muss es sein. Schließlich kennen wir Einheimischen die landschaftlichen Gegebenheiten am besten.“

Wer hat, dem wird gegeben

Oliver Grube stellte dann noch eine andere Überlegung zum selben Thema an: Landwirte, auf deren Grund und Boden Energie mittels Sonnenenergie erzeugt würde und die dafür Monat für Monat Pacht erhielten, kämen in eine Vorteilsrolle gegenüber anderen Kollegen. „Mit den Erlösen können die Verpächter anderswo und vielleicht zu höheren Preisen als ihre Mitbewerber erneut zu Grund und Boden kommen.“, so der Vorsitzende der Gemeindevertretung.

Wie dieser Wettbewerbsvorteil gerecht ausgeglichen werden könne und ob dies überhaupt möglich sei, dazu gab es am Dienstag noch keine Antworten.

Von Wolfgang Hörmann