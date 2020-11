Wusterhausen

Das war Sachkundeunterricht so ganz nach dem Geschmack der Kinder. Die Klasse 4a der Astrid-Lindgren-Grundschule in Wusterhausen ließ sich von Lehrerin Simone Schulze jüngst zu einem Aufenthalt im All entführen. Für das Projekt „ Weltraum – Erde – Mensch“ hätte freilich ein einziger Tag nicht ausgereicht.

Klassenlehrerin Simone Schulze zeigt am Globus, wo sich am Nachthimmel die Sternbilder finden lassen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Am Countdown bis zum scharfen Start in den Orbit hatten deshalb zuvor alle Schülerinnen und Schüler mitgearbeitet. Dazu gehörte, dass sie Plakate über die Planeten unseres Sonnensystems anfertigten und kleine Flugkörper bastelten. Der Start ihrer Pusteraketen gelang mit Hilfe von Trinkhalmen, in die kräftig hineingeblasen werden musste. Dass die Reise in unendliche Weiten immer nur Sekunden dauerte, störte keinen. Die Versuche konnten ja beliebig oft wiederholt werden.

Infos von der Kinderseite der Europäischen Weltraumorganisation

Spiel und ernsthaftes Lernen wechselten einander ab. „Raumschiffkommandantin“ Simone Schulze erläuterte anhand eines Globus die einzelnen Sternbilder. Zu den Planeten im Sonnensystem hatten jeweils Zweiergruppen Vorträge ausgearbeitet.

Ihre Wissensquelle war unter anderem die Kinderseite der Europäischen Weltraumorganisation ( ESA), die im Internet Ideen zur Weltraumforschung in den eigenen vier Wänden oder in der Schule anbietet. Besonderen Beifall gab es für Taleo Hoffmann und Jeremy Bertz, die so Wissenswertes über die Sonne herausfanden und es gekonnt vortrugen.

Gut gemacht. Jeremy Bertz (li.) und Taleo Hoffmann hielten ihren Vortrag über die Sonne. Quelle: Wolfgang Hörmann

Wenn sich von Zeit zu Zeit kleinen Trupps aus dem Klassenraum Nr. 33 verabschiedeten, um in den Keller hinab zu flitzen, lag das an der Aussicht, in der Schulküche Astronautennahrung zu ordern, die man sich allerdings vorher selber zubereiten musste. „Wir backen uns das Weltall“ gehörte als Andocker zum Projekttag.

Hortnerin Kerstin Merten verteilte fünf Kilogramm Mürbeteig, aus dem das Weltall „gebacken wurde". Quelle: Wolfgang Hörmann

Aus fünf Kilogramm Mürbeteig, portionsweise zugeteilt von Hortnerin Kerstin Merten und von den Kindern ausgerollt, wurden Kekse. Sonne, Mond, Sterne und andere Himmelskörper, mit Förmchen ausgestochen und in wenigen Minuten abgebacken, kamen auf Tellern flugs wieder dorthin, wo dann nicht nur Wissenshunger gestillt werden konnte.

Weltraum-Quiz im Unterricht Der Weltraumtag bekommt noch eine Fortsetzung. Im „normalen“ Unterricht wird abgefragt, was von Planeten, Sternbildern und Raketen im Gedächtnis hängengeblieben ist. Dazu plant die Lehrerin ein Quiz. Wie wird man Astronaut? Wie sieht ein Arbeitstag im All aus? Und sind wir alleine im Weltall, oder gibt es Leben außerhalb der Erde? Antworten auf diese Fragen gibt die Kinderseite der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Themen sind unter anderem: Unser Universum, Nützliches aus dem All, Raketen und Raumschiffe.

Von Wolfgang Hörmann