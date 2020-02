Wusterhausener Schützenhaus wird zur Schulmensa

Wusterhausen

Das Wusterhausener Schützenhaus wird zur Mensa. Seit Beginn dieser Woche ist das Domizil der Gilde ist vorübergehend an Werktagen Speiseraum. Weil die Grundschule Wusterhausen in den kommenden Monaten komplett saniert wird, tischt der Schulcaterer, das Neuruppiner Unternehmen Zuerbel & Lingk, das Essen für die Mädchen und Jungen aus der Astrid-Lindgren-Grundschule im Schützenhaus auf.

Sybille Henkel und Carmen Pöhls konnten zum Auftakt der neuen Lernetappe wahlweise Grießbrei mit Kirschen und Nudeln mit Tomatensoße à la Toskana anbieten. „Alles ist auch für uns neu und noch ein bisschen ungewohnt“, gestand Carmen Pöhls. „Aber wir kriegen das schon hin.“

Das Essen kommt auf Rädern nach Wusterhausen

Gekocht werden die Mahlzeiten in der Großküche von Zuerbel & und Lingk in Neustadt. Gegen 10 Uhr werden sie mitsamt Geschirr und Bestecken angeliefert. Entsprechende Technik, die alles warm hält, gehört zur Ladung.

Vor Ort beginnen die beiden Frauen mit ihren Vorbereitungen auf die Speisung. Gegen 11.15 Uhr kommen die ersten Gruppen zum Essen. Sie gehören zu den Klassenstufen 1 und 2. Nach der letzten Bewirtung, es ist dann etwa 13 Uhr, geht das benutzte Geschirr auf Achse retour nach Neustadt. Dort steht die Spülmaschine.

Für die erwachsene Laufkundschaft gibt es im Schützenhaus auch etwas auf den Teller

„Wir denken drüber nach, auch unsere erwachsene Laufkundschaft am neuen Ort weiterhin mit zu versorgen.“ Das hatte Geschäftsführer Rüdiger Zuerbel jüngst gegenüber MAZ angekündigt. Er meinte alle Erwachsenen – vom Handwerker in der Nähe bis zum Rentner, selbst von weiter her.

Das klappt, wenngleich lediglich zwei Gerichte zur Auswahl stehen. Aber das gilt ja auch für die Kinder. „Ich finde es toll, dass uns die Schützengilde unterstützt, die Bauzeit zu überbrücken“, sagt die Grundschulleiterin Birgit Kusche. „Dankeschön dafür!“

Am Montag wurde nun zum ersten Mal das Schulessen im Haus des Wusterhausener Schützenvereins ausgegeben.

Bei der Premiere ging es am ersten Schultag nach den Winterferien etwas weniger stressig zu als sonst. Das lag daran, dass viele Kinder wegen des Sturms sicherheitshalber zu Hause geblieben waren.

Von Wolfgang Hörmann