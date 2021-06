Gutshaus Blankenberg: Eigentümer bekommen Förderung aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundestages

Blankenberg

Tobias Leipprand und Ed Velasco haben einen großen Schritt bei der Sanierung des früheren Gutshauses in Blankenberg abgeschlossen. Das Dach ist fertig. „650 Quadratmeter Dachfläche wurden denkmalgerecht neu eingedeckt“, erzählt Leipprand. Auch die Arbeiten an der ehemaligen Lagerhalle auf dem Gelände sind erledigt. Das Asbestdach ist verschwunden. Auf die neuen Dachsteine wurden Solarpaneele gebaut. Abgeschlossen sind auch die Arbeiten an den Fenstern. Während in der unteren Etage die alten Fenster aus dem Jahr 1780 aufgearbeitet wurden, kamen oben neue hinein, nach dem alten Muster.

Nächster Bauabschnitt in Blankenberg

Jetzt steht mit der Fassadensanierung der nächste große Bauabschnitt an. „Und wir haben dafür eine großartige Förderzusage aus dem Denkmalschutzsonderprogramm des Deutschen Bundestages erhalten“, sagt Leipprand. Und er ergänzt: „Ohne die Hilfe der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler hätten wir das nicht geschafft.“ Sie hatte sich dafür eingesetzt, dass die Leipprand und Velasco Fördergeld für die Arbeiten bekommen. Bei einem Besuch in Blankenberg war sie begeistert vom Engagement der Eigentümer.

Tobias Leipprand (l.) und Ed Velasco hatten Besuch von Dagmar Ziegler (M.). Quelle: Sandra Bels

Blankenberger bekommen Fördergeld

130 000 Euro beträgt die Fördersumme für die Fassade. Das sind 80 Prozent. Den Rest finanzieren die Eigentümer privat. Die Fassadengestaltung wurde den Erkenntnissen des 200 Seiten starken restauratorischen Gutachtens für das Haus angepasst. Die Fassade wird ockerfarben. Pilaster und Gesims bekommen Abstufungen des Hauptfarbtons.

Einen Eindruck von der Farbe gibt es bereits am Giebel. Dort haben Leipprand und Velasco schon mal vorgestrichen, als während der Dachsanierung dort noch ein Gerüst stand. „Später wären wir dort wahrscheinlich nur noch schwer heran gekommen“, erzählt Leipprand. Was er noch nicht sagen kann, ist wann die Arbeiten an der Fassade beginnen können. „Wir haben sie auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg ausgeschrieben“, sagt er. Die Frist zum Einreichen der Angebote endet am 28. Juni. „Wir arbeiten mit einem Planungsbüro zusammen“, so Leipprand.

Die alten Fenster wurden ausgebaut. Quelle: Sandra Bels

Blankenberger Gutshaus soll für alle offen stehen

„Ed und ich sehen uns als Guardians, als Betreuer des Hauses“, sagt Tobias Leipprand. Die beiden wollen das Gutshaus für die Nachwelt erhalten und für die Allgemeinheit öffnen. So steht zum Beispiel der Saal nach seiner Sanierung, die 2022 beginnen soll, zur öffentlichen Nutzung bereit. Das Paar stellt sich außerdem vor, sieben Gästezimmer einzurichten. Bis dahin gibt es noch viel Arbeit. Neben der Fassade stehen die Sanierung von Heizung- und Sanitäranlage an und der Einbau der Regenentwässerung. „Es gibt genug zu tun, aber wir gehen alles langsam an und wollen nichts übers Knie brechen“, so Leipprand.

Lesen Sie auch Wie das alte Gutshaus Fahrt aufnimmt

Sanierung in Blankenberg begann 2019

Er und sein Ehemann Ed Velasco hatten das Haus 2018 gekauft. Sie suchten damals ganz bewusst in der Region, weil sie aufs Land wollten. Und die beiden sagen, dass sie das frühere Gutshaus in den vergangenen Jahren erst richtig kennengelernt haben. Die Sanierung begann 2019. Im Jahr davor gab es restauratorische Untersuchungen.

Tobias Leipprand und Ed Velasco verlegten die Eingangstür ein Stück nach link. Die Treppe wird noch neu gebaut. Quelle: Sandra Bels

Neu-Blankenberger pflanzen 900 Sträucher

Das Haus steht, wie der Park unter Denkmalschutz. 900 Bäume und Sträucher haben die beiden schon auf dem etwa zwei Hektar großen Gelände gepflanzt. Ed Velasco kümmert sich um den riesigen Garten, gestaltet ihn mit viel Liebe und nachhaltig. So hat er die Ziegel vom alten Stall als Begrenzung für die Wege genommen. Er baut Gemüse an. Für ihn ist es der Ausgleich zum Job. Dagmar Ziegler genoss den kurzen Besuch auf dem Land. In acht Jahren komme ich wieder“, sagte sie. Dann wollen Leipprand und Velasco mit allem fertig sein.

Von Sandra Bels