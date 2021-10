Halloween kann kommen: Die Wusterhausener Schützen haben die Kürbisse fertig

Wusterhausen

Die Vorbereitungen für das Halloweenfest der Wusterhausener Schützengilde laufen auf Hochtouren. Am Sonntag trafen sich die Mitglieder zum traditionellen Kürbisschnitzen. Die Kinder haben dabei immer am meisten Spaß. Der Schützennachwuchs bereitet die Kürbisse für die große Schau beim Halloweenfest vor. Zwischen 25 und 30 Kürbisse kommen meist zusammen. Sie werden dem Verein gespendet.

Wusterhausener Schützen feiern Halloween

„Wir freuen uns schon sehr auf den kommenden Freitag“, sagt Vizepräsident Raffael Eichmann. Schließlich ist die Halloweenfeier ab 18 Uhr die erste öffentliche Veranstaltung der Schützen seit der Coronapandemie. Einige vereinsinterne Traditionen gab es bereits wie Schießwettbewerbe und das Kochen der Pilzpfanne. „Aber nun sind auch wieder alle Wusterhausener und andere Besucher willkommen“, so Eichmann.

Wusterhausener können die Kürbisse für einen Obolus haben

Was beim Schnitzen übrig bleibt, kommt in die Suppe oder auf den Kompost. Die fertigen Kürbisse sind dann beim Halloweenfest für einen kleinen Obolus zu haben. „Das Schnitzen ist wichtig für unseren Nachwuchs und für den Zusammenhalt“, weiß der Vizepräsident. Und er denkt, dass es nach der langen Pause noch mehr an Bedeutung gewinnt. „Wir machen das seit mehr als zehn Jahren“, so Eichmann.

Carlos zeigt sein Exemplar. Quelle: Sandra Bels

Wusterhausener Schützen fahren das Vereinsleben langsam hoch

Er geht davon aus, dass das Vereinsleben nach und nach wieder hoch gefahren werden kann. Deshalb sind die Vorbereitungen für das Schützenfest 2022 bereits voll im Gange. Es ist für das erste Wochenende im September geplant. „Wir überlegen aber, ob wir in gewohnter Form feiern, oder doch ein bisschen anders als sonst“, so der Vizepräsident. Änderungen im Programm sind möglich. Auch bei der Tombola werde sich etwas ändern. Zelt, Liveband und Showacts sind aber versprochen. Auch das Königspaar wird ermittelt, diesmal aber nicht bei einem Adlerschießen auf dem Außengelände der Schützen.

Derzeit kein Königspaar in Wusterhausen

Aktuell gibt es kein Königspaar. Das Schützenfest fand nicht statt. 2019 wurde zuletzt gefeiert. Die Aufgaben, die sonst das Königshaus und sein Gefolge übernimmt, unter anderen die Gratulationen zu Geburtstagen und die Repräsentation, wurden und werden derzeit vom Vorstand und Festkomitee des Vereins wahr genommen. Vorstand und Festkomitee kümmerten sich in der Coronapause auch um die älteren Vereinsmitglieder. Briefe wurden geschrieben, Besuche vereinbart. Und es gab einen Einkaufsdienst, wie Eichmann berichtet. „Das alles hatte ein große Resonanz“, sagt er.

Beim Kürbisschnitzen des Wusterhausener Schützenvereins: Hier entsteht eine Micky-Maus-Spinne. Quelle: Sandra Bels

Wusterhausener Vereinsheim bekam neuen Fußboden

Auch im Vereinsheim hat sich in den vergangenen Monaten etwas getan. Es war eine Zeit lang Schulkantine. Die Gemeinde hatte sich bei den Schützen eingemietet. „Von dem Geld konnten wir einen neuen Fußboden kaufen, den unsere Mitglieder dann selbst verlegt haben“, sagt Eichmann. Er ist froh darüber, dass kein Mitglied den Verein verlassen hat. Und ebenso freut er sich darüber, dass der Verein finanzielle Unterstützung vom Landessportbund für die Coronazeit bekommen hatte.

Weitere Pläne für dieses Jahr

Für dieses Jahr planen die Mitglieder noch ein paar Veranstaltungen, zum Beispiel ein Weihnachtssingen und Wettbewerbe im Schießen auf Kreisebene. Außerdem findet am 19. November die Vereinsmeisterschaft für Luftgewehr und Luftpistole statt. Gleichzeitig ist das Königsschießen, aber nicht auf den Adler sondern auf der vereinseigenen Meyton-Schießanlage.

Und dann geht es auch schon ins Jahr 2022. Himmelfahrt und Ostern waren bisher immer traditionelle Termine bei den Schützen. „Dabei soll es bleiben“, so Eichmann.

Von Sandra Bels