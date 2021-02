Handtasche von Mitarbeiterin in einem Wusterhausener Geschäft gestohlen

Wusterhausen

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag um 13.45 Uhr in einem Geschäft an der Kyritzer Straße in Wusterhausen die Handtasche einer Mitarbeiterin gestohlen. Der Mann nahm die Tasche vor den Augen der Frau an sich und flüchtete. Anschließend stieg er offenbar in ein dunkles Auto, teilte die Polizei mit.

Später wurde die Handtasche an der Straße zwischen Wusterhausen und Brunn wiedergefunden. Es fehlten mehrere Hundert Euro sowie ein Handy. Der Dieb soll ein helles T-Shirt und eine dunkle Jacke getragen haben.

Von MAZonline