11 000 Jahre Wusterhausener Flussgeschichte

Manfred Teske aus Wusterhausen erforscht die Geschichte seiner Heimatgegend seit seiner frühesten Jugend. In zahlreichen Zeitungsartikeln berichtete der 80-Jährige bis in die jüngste Zeit bereitwillig und umfassend von seinen Entdeckungen, wie auch bei seinen stets gut besuchten Vorträgen, die er immer wieder zu spannenden heimatgeschichtlichen Themen hält.

Nun hat er ein Buch in den Händen, das schon bald in den Druck gehen wird. „Es kommen nur noch mehr Fotos dazu und Korrektur gelesen wird es auch noch“, erzählt Teske. In seinem neuesten Werk geht es um die Entstehungs- und Besiedlungsgeschichte der Rhin- Dosse- und Jäglitzregion. Ebenso lautet auch der Titel seines zweiten Buches.

Manfred Teske aus Wusterhausen hat ein neues Heimatbuch über 11 000 Jahre Flussgeschichte geschrieben. Quelle: André Reichel

Vor drei Jahren erschien sein zweites Buch, die Chronik des Ostprignitzdorfes Rehfeld. Die 130 Exemplare dieser reich bebilderten Erstausgabe sind längst vergriffen und auch von der überarbeiteten zweiten Fassung sind mittlerweile nur noch wenige Bücher zu haben.

Fast 40 Jahre sammelte Teske alles, was er zu diesem Dorf bekommen konnte, in dem er den Großteil seiner Kindheit und Jugend verbrachte. All die vielen Geschichten, die er entweder in Archiven recherchierte, selbst erlebt hat, oder die ihm erzählt wurden, sind darin nachzulesen.

Die Veränderungen an der Dosse in Wusterhausen zur Zeit der Slawen und im Mittelalter werden in Teskes Buch ebenfalls thematisiert. Quelle: Buch

Um das Projekt „Rehfeld-Chronik“ in Eigenregie umsetzen zu können, hat er einen Computerlehrgang absolviert. „Nun konnte ich selbst alte Fotos einscannen und die Texte am PC schreiben“, sagt Manfred Teske. Trotzdem dauerte es einige Jahre, bis alles wohlsortiert in den Druck gehen konnte, unterstützt von Gudrun Dochow vom Dosse-Verlag.

An diesem Punkt ist Teske nun auch bei seinem neuen Buch beinahe angelangt. Mit den Flussläufen der Region verbindet ihn sehr viel.

Dieses Bild zeigt, wie im Jahr 1929 das Bett der Jäglitz unweit von Plänitz mit dem Dampfbagger vertieft wurde. Quelle: Archiv Manfred Teske

Bereits als Kind entdeckte er unweit seines Heimatdorfes Rehfeld in Sichtweite des Königsfließ 3000 Jahre alte bronzezeitliche Urnen und allerlei Feuersteingeräte aus noch älterer Zeit. „Das hat in mir den Forschergeist geweckt, der immer noch da ist“, sagt Manfred Teske. Später als Bodendenkmalpfleger erkundete er entlang der Flüsse die Besiedlungsgeschichte und wurde dabei auch oft fündig.

25 Jahre Jahre arbeitete Teske in der Melioration

Doch auch beruflich war Manfred Teske mit Dosse und Jäglitz eng verbunden. Mehr als 25 Jahre arbeitete er in der Melioration, war also an der Regulierung dieser Gewässer beteiligt. Beide Aspekte verbindet Teske nun in seinem neuen Buch und erzählt darin viele spannende Geschichten.

Der Chronologie verpflichtet, beginnt er mit der Entstehung der Flussläufe gegen Ende der letzten Eiszeit, als der Eisschild abzuschmelzen begann, der bis dahin Jahrtausende ganz Norddeutschland bedeckte. „Vor rund 11 000 Jahren war die Geburtsstunde von Dosse, Jäglitz und den anderen Flüssen“, erzählt Teske.

Meliorationsarbeiten an der Dosse in Wusterhausen um 1966. Quelle: Archiv Manfred Teske

Auf Spuren jener frühen Zeit stieß der Buchautor bei Meliorationsarbeiten. An der Dosse unweit von Wusterhausen wurden beim Ausbaggern des Flussbettes große Brocken Bernstein entdeckt, der vom Eiszeitgletscher hierher transportiert und abgelagert wurde. Bernstein ist fossiles, mehrere Millionen Jahre altes Baumharz und hat seinen Ursprung im Gebiet der heutigen Ostsee.

Bei den Arbeiten an der Dosse stellten Teske und seine Kollegen fest, dass das ursprüngliche Flussbett acht Meter tiefer liegt, als heute. „Es ist beachtlich, wie viel Sedimente in diesem Zeitraum abgelagert wurden“, berichtet Teske. Beim Rhin sollen es sogar 15 Meter im Vergleich zu Früher sein.

Die Dosse am Horstberg bei Wusterhausen Ende der 1960er Jahre. Quelle: Archiv Manfred Teske

Zwei Jahre, von 1966 bis 1968, brauchte Teskes Meliorationskollektiv allein für die Regulierung der Dosse zwischen Wusterhausen und dem einige Kilometer nördlich liegenden Horstberg zwischen Bantikow und Brunn.

Aus allen möglichen Epochen brachte der Schwimmbagger archäologische Funde ans Tageslicht, die von Teske sichergestellt wurden. In dieser Zeit machte Teske einen archäologischen Lehrgang und wurde schließlich im November 1966 zum Kreisbodendenkmalpfleger berufen.

Transportwege und Nahrungsquelle

Den Anstoß dafür bekam Teske vom damaligen Leiter des Wusterhausener Heimatmuseums, Karl Jahn. Wie wichtig die Flussläufe für die Menschen in der Vergangenheit waren, stellte Teske anhand von Funden auch bei den Meliorationsarbeiten an der Jäglitz, dem Königsfließ und am Rhin fest. „Sie waren Transportwege und Nahrungsquelle“, so Teske.

Die Meliorationsarbeiten in der DDR-Zeit waren nicht die ersten ihrer Art. Ab 1918 wurde die Neue Jäglitz und Ende der 1920er Jahre die Alte Jäglitz begradigt. Erste Veränderungen an den Flussläufen durch Menschenhand gab es bereits in der Slawenzeit. So wurde vor fast 1000 Jahren in Wusterhausen ein Burgwall angelegt, dessen Verteidigungsgräben mit Wasser aus der Dosse gespeist wurden. „Das ist archäologisch bewiesen“, berichtet Manfred Teske.

Arbeiten an einem neuen Stauwehr bei Leddin um 1980. Quelle: Archiv Manfred Teske

Auch der etwas jüngere frühdeutsche Wusterhausener Hafen, ein Umschlagplatz für Waren aller Art, stellt eine Veränderung der Dosse durch den Menschen dar. An Hand von Jahresringen konnte der Baubeginn dieser 81 Meter langen Hafenanlage auf das Jahr 1116 datiert werden.

Im Wusterhausener Wegemuseum sucht man jedoch vergeblich nach diesem Punkt in der Stadtgeschichte. Im Jahr 2016 hätte man zudem den 900. Geburtstag des für den Norddeutschen Raum einmaligen Hafen feiern können. „Dort wird das alles aber einfach ignoriert“, ärgert sich Teske.

Umfassendere Eingriffe an der Dosse gab es erstmals unter dem Prinz von Hessen-Homburg in der Zeit ab 1673. Damals wurde der Fluss an den Rand der Niederung verlegt, damit man darauf besser und einfacher Schiffe treideln, also durch Muskelkraft stromaufwärts ziehen konnte.

Preußenkönig Friedrich II. ließ Ende des 18. Jahrhunderts erstmals sumpfige Niederungen trockenlegen. Dafür wurden Flüsse begradigt, Deiche angelegt. Die geschah in großem Stil an der Dosse, aber auch am Königsfließ, der vordem noch Walkmüllerfluss hieß.

„Aus Dankbarkeit wurde die Umbenennung damals vorgenommen“, sagt Manfred Teske. Zwar wurde so die landwirtschaftlich nutzbare Fläche vergrößert, doch unberechenbar und gefährlich blieben die Flüsse dennoch. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein gab es jährliche Frühjahrshochwasser. „Erst unsere Maßnahmen in der DDR-Zeit machten dem ein endgültiges Ende“, berichtete Teske.

Von André Reichel