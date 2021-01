Weiterhin ist offen, wann die „Hertha“ – das einstige Lieblingsschiff der Wusterhausener – wieder in See stechen kann. Vor dreieinhalb Jahren wurde das Gründungsschiff des Berliner Fußballclubs auf dem Landweg in Richtung Hauptstadt gebracht. Es soll künftig auf Berliner Gewässern fahren.