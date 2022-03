Bantikow

Sie haben sich viele Wünsche erfüllt. Sie leben in einem auch mit sehr viel eigener Kraft sanierten alten Haus in der Bantikower Dorfstraße, das nach dem Umbau nun auch noch Platz zum Vermieten an Urlauber bietet. Aber die Ersten in den 40 Quadratmetern Freizeitoase sind keine Sonnenanbeter oder Wochenendgäste.

„Das Vermieten kam für uns in der aktuellen Situation nicht in Frage. Den Platz können andere jetzt besser gebrauchen“. Darin waren sich Jana und Martina Wendland einig. Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war, der tausende Menschen zu Flüchtlingen werden ließ, da dachten die Frauen nicht mehr an Urlaubsgäste. „Uns war schnell klar, dass wir helfen können und auch helfen wollen“, sagt Jana.

Bantikower boten im Internet die Wohnung an

Das Paar bot auf Internetseiten wie „Brandenburg hilft“ und unter „www.warmes-Bett.de“ die komplett eingerichtete Ferienwohnung als sicheres Quartier an. Zwei Anfragen gab es binnen kurzer Zeit. Beide erwiesen sich für ihre Interessenten letztlich doch nicht als das passende Reiseziel.

Einer stellte die Offerte bei Facebook wieder ins Netz, was sich für ein junges Ehepaar aus Kiew als Glücksfall erwies. Anastasiia und Younes sprangen quasi auf den Zug auf, der sie aus der Gefahr auf sicheren Boden bringen sollte.

Von Kiew nach Bantikow

Das gelang. In der Nacht vom 18. zum 19. März verließen sie ihre Heimat mit drei prall gefüllten Koffern – und Kater „Rio“. Während der Zugfahrt nach Deutschland standen sie mit ihren künftigen Gastgeberinnen in Kontakt. Die sprechen gut Englisch, für das Navigieren in die Ostprignitz erwies es sich als unerlässlich. „Fahrt zunächst bis Neustadt an der Dosse“, hieß eine der letzten Botschaften von hier.

Dieses Pappschild half dabei, sich auf dem Bahnhof in Berlin zu finden. Quelle: Wolfgang Hörmann

Dass aus welchen Gründen auch immer dann Berlin-Spandau Endstation wurde, hieß für die Bantikower, dass sie sich eine Stunde vor Mitternacht ins Auto setzten, um in Richtung Hauptstadt zu fahren und die Ankömmlinge abzuholen. Ein weißes Pappschild mit den Vornamen und einem kleinen Katzenkopf in der Ecke galt als Erkennungszeichen.

Am frühen Samstagmorgen war das Quartett dann komplett und zurück in Bantikow. Die 25-jährige Anastasiia hatte Vater, Mutter, Bruder und Schwester zurück lassen müssen – die Männer auch, um ihre Heimat zu verteidigen. Dass ihr Mann Younes, 27, überhaupt ausreisen durfte, lang daran, dass er Algerier ist, und somit nicht zu den Waffen gerufen werden konnte.

„Wir haben die zwei in unsere Obhut genommen“, bringt es Martina Wendland auf den Punkt. Das heißt nichts weniger, als dass die Aufnahme in die Dorfstraße von Bantikow mit allen nun notwendigen Fortsetzungen erfolgt ist. Schon am Sonntag waren die Aufenthaltsanzeigen ausgefüllt und an den Landkreis gesendet.

In Gedanken in der Heimat

Der Weg zum Einwohnermeldeamt stand als nächste Aufgabe auf dem Zettel. „Wir gehen mit, wir sind überall dabei. Wir lassen ­unsere Gäste nicht allein“, ­verspricht Jana Wendland.

Die Gäste, die sich plötzlich in einer anderen Welt wiederfinden, sind trotz des spürbaren Sicherheitsgefühls und der Dankbarkeit gegenüber ihren Helferinnen immer mit ihren Gedanken in der Heimat. Die Sorge um die Lieben ist groß.

Anastasiia studiert Physik, Informatik und Mathematik

Dabei geben sich Younes und seine Frau nach außen hin stark. „Für mich ist es egal, wo ich wohne. Wichtig ist, dass wir Menschen um uns haben, die sich gegenseitig helfen“, sagt Anastasiia. Sie studiert noch drei Monate Physik, Informatik und Mathematik. Auch jetzt. Kaum waren die Sachen ausgepackt, hatte der erste erholsame Schlaf die Müdigkeit vertrieben, da gab sie sich schon ihrem Pensum hin. Lösungen von Aufgaben mussten ihrem zuständigen Dozenten in Kiew via Internet gesendet werden. Die 25-Jährige erzählt, dass sie schon während ihrer Studentenzeit in der Ukraine als Lehrerin Kinder unterrichtete.

Younes, ausgebildeter Sportlehrer und zuletzt als Vertriebsleiter Logistik in einem großen Unternehmen beschäftigt, spricht fließend Französisch, Russisch, Englisch, Ukrainisch und beherrscht auch die arabische Sprache.

Beide wollen in Deutschland arbeiten

Beide haben zur Zeit nur ein Ziel: Nach Bestätigung der Aufnahme in Deutschland wollen sie arbeiten. Mit ihren Qualifikationen wird es allerdings nicht leicht sein, von Bantikow aus passende Beschäftigungen zu finden. Aber darüber nachzudenken, ist der nächste Schritt. Das Notwendigste wurde erst einmal getan. Darauf kam es an.

„Keiner weiß, was die Zukunft bringt, vielleicht bleiben wir hier.“ Younes kann es sich vorstellen. Er hat schon begonnen, Deutsch zu lernen. In sein tadelloses Englisch mischt sich immer wieder einmal ein „Danke“.

Von Wolfgang Hörmann