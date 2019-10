Wusterhausen

Stell dir vor, Du bist in größerer Runde mit anderen motorisiert irgendwo hin unterwegs und kein Fahrer dreht am Lenkrad. Seit dem Sommer dieses Jahres kann man in Wusterhausen das Unglaubliche real erleben. Am11. Juli gab es auf dem Marktplatz einen großen Bahnhof, als Partner aus Wissenschaft, Verkehr und Poli...