Neues Restaurant in Wusterhausen

Wusterhausen

Gut etabliert hat sich das neue Restaurant am Campingplatz in der Seestraße in Wusterhausen. Dabei bieten dort Diafer und Satki Diaferi den Gästen in ihrer Trattoria „Il Campo“ erst seit Mitte September italienische Speisen und Getränke an.

Der Seniorchef steht in der Küche am Herd

Mehr als ein Dutzend verschiedene Pizzen stehen auf der Speisekarte des Restaurants, wie auch neun Sorten Pasta, Salate, Suppen, Vorspeisen, Fleisch- und Fischgerichte und Desserts. Seniorchef Satki Diaferi steht dafür in der Küche am Herd. Der Nordmazedonier ist mit einer Italienerin verheiratet und kocht seit mehr als 40 Jahren ausschließlich in italienischen Restaurants.

Juniorchef Diafer Diaferi ist gerade 29 Jahre alt geworden und seit dem er 15 ist in der Gastronomie tätig. Nach eigenen Angaben hat er sich vom Tellerwäscher bis zum Geschäftsführer hochgearbeitet. Er bedient nun im eigenen Restaurant die Gäste und ist auch für den bürokratischen Teil des Geschäftes zuständig. „Außerdem halte ich den Auftritt des Restaurants in den sozialen Medien aktuell“, sagt der in Deutschland aufgewachsene Diafer Diaferi.

Il Campo heißt am Campingplatz

Der Name des Lokals ist nicht zufällig gewählt. Er bedeutet dem Standort entsprechend nichts anderes als „Am Campingplatz“.

Mit der Eröffnung des eigenen Restaurants hat sich Familie Diaferi einen Traum erfüllt. „Vordem waren wir immer nur Angestellte und nun können wir ganz nach unseren eigenen Vorstellungen arbeiten“, sagt Diafer Diaferi.

Bei den Gästen kommt das Angebot des neuen Restaurants jedenfalls gut an. Schon nach nur knapp vier Wochen hat das „Il Campo“ etliche Stammkunden. Am Ambiente wollen die neuen Betreiber des Restaurants noch einiges verändern.

Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 12 bis 22 Uhr. Montag ist Ruhetag. Alle Speisen gibt es auch außer Haus, darunter Weine und Olivenöl.

Von André Reichel