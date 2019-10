Jugendliche wünschen sich was für den Club

Dessow

Das Jahr 2020 bringt für Dessow ein rundes Gründungsjahr – allerdings ist es eines, für das man kein Festkomitee benötigt. Denn zu feiern gibt es nichts, wenn die Baracke neben dem Gerätehaus der Feuerwehr 70 Jahre alt wird.

Eigentlich würde man die geräumige Hütte dort ja auch viel lieber los werden, was aber so einfach nicht geht. Denn der Holzbau, dessen hohle Fensterhöhlen sich verschämt hinter Luken verstecken müssen, wird noch gebraucht. Und zwar als Jugendclub.

Die Baracke steht seit fast 70 Jahren. Sie beherbergt den Dessower Jugendklub. Quelle: Wolfgang Hörmann

Neben denen in Nackel, Ganzer und in der Stadt an der Dosse einer von vieren in der Großgemeinde Wusterhausen. In Dessow wohnen 51 Personen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Knapp zwei Dutzend – hauptsächlich Jungerwachsene – treffen sich bis zu dreimal in der Woche zum Quatschen, Grillen oder einfach nur, um gemeinsam Musik zu hören. Das alles bei prozentfreien Getränken und Rauchen eisern nur im Freien. Wegen der Gemütlichkeit hätten sie da gern eine Feuerschale.

Fenster und Türen fehlen

Das haben Darleen Elia Keller (19) und Nico Wiechert (22) am Dienstagabend Besuchern erzählt. Der Kultur- und Sozialausschuss der Gemeindevertretung tagte in Dessow. Seine Mitglieder interessierten sich dabei ausführlich dafür, was die jungen Leute im einstigen Bierbrauer-Dorf so in ihrer Freizeit machen können. Dazu passte eine Stippvisite im Club, dem nicht nur mit Fenstern sehr geholfen wäre, sondern auch mit zwei neuen Türen.

Beim Abwägen der Wünsche ging es wenig später in der Beratung um altbekannte Fragen: Lohnt sich das Erneuern denn überhaupt noch? Die Hütte, die zu DDR-Zeiten zu allem Möglichen taugte, von einem „Warenhaus“ bis hin zum Arbeitsort Dessower Bürgermeister, sollte die nicht längst abgerissen sein?

Neues Dorfgemeinschaftshaus bisher nur auf dem Papier

Ja, sollte sie. Aber daraus wurde nie etwas, was wiederum daran lag, dass ein Ersatzbau genau wie ein neues Dorfgemeinschaftshaus immer noch nur in Plänen existieren. Aktuell schimmerte ein bisschen Hoffnung auf Veränderung durch die Wolken, die sich aber stark verdichteten, nachdem jüngst die Wusterhausener Feuerwehr ein Opfer der Flammen wurde.

Für den verkohlten Dachstuhl muss Ersatz her. Weil die Kommune wie jede Hausfrau Geld aber eben nur einmal ausgeben kann, verschoben sich die Prioritäten. Bürgermeister Philipp Schulz machte das am Dienstag unmissverständlich klar. Also gilt weiterhin der Spruch vom Spatzen in der Hand, der auch den Dessowern bis auf weiteres lieber sein muss, als die Taube auf dem Dach. Man will wie immer das Beste aus der Situation machen.

Marcel Schulze arbeitet in der mobilen Kinder- und Jugendarbeit auch in Dessow. Quelle: Wolfgang Hörmann

Der Ortsvorsteher Gerd Schütte und Marcel Schulze vom Bereich „Mobile Jugendarbeit“ der Berlin-Brandenburgischen Landjugend sind sich darin einig. Der 36-Jährige gelernte Gas-Wasser-Installateur hat Spaß daran, mit jungen Menschen zu arbeiten. Er schulte um, qualifizierte sich zum Sozialassistenten und wurde schließlich staatlich anerkannter Erzieher. Seit Juli ist er nun als Kümmerer in der Großgemeinde. Ein Betätigungsfeld hat der Kyritzer in Dessow.

Rentner spendierte den Fernseher

Den Flachbildfernseher, der seit kurzem im Jugendklub an der Wand hängt, hat Marcel Schulze von einem alten Herrn geschenkt bekommen, der jetzt im Seniorenheim lebt. Wenigstens Fußball-Gucken am Wochenende unter Gleichgesinnten wird nun möglich.

Was sonst noch so gemeinsam denkbar wäre, schreibt der Clubleiter Schulze, verheirateter Vater eines achtjährigen Sohnes, auf Handzettel oder ins Internet. Die Zettel erreichen auch Nachbarn in Gartow, Ganzer, Wusterhausen und Nackel. Was draufsteht nennt er „offene Angebote“. Oft greift der Clubleiter Ideen der Jugendlichen auf.

Ortsvorsteher erwartet Engagement der Jugendlichen

Für Dessow nimmt er sich vor, mehr auf die Kinder im Dorf zuzugehen. Gerd Schütte findet das gut. Er verspricht, zu helfen, wo er kann. Der Ortsvorsteher erwartet im Gegenzug, dass sich die Jugendlichen für ihren Ort engagieren. Nächste Gelegenheit: Beim Adventsmarkt des Dorfvereins am 23. November.

Von Wolfgang Hörmann