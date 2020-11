Kampehl

Fast genau drei Jahrzehnte liegt der Baubeginn eines Projektes zurück, das für den Altkreis Kyritz von großer Bedeutung war. Im Gewerbegebiet von Kampehl entstand bis 1993 eine zentrale Kläranlage, bewirtschaftet vom Wasser- und Abwasserverband „ Dosse“, dem eine Verbandsversammlung vorsteht.

Der Zweckverband betreut eine Fläche, die 616 Quadratkilometer groß ist – darauf 7827 Hausanschlüsse für Trinkwasser und ein Kanalnetz für Schmutzwasser mit einer Gesamtlänge von 157 Kilometer. Solidität war von Beginn an sein Markenzeichen. Seit September 2017 ist Diplomingenieurin Claudia Hacke Verbandsvorsteherin. MAZ sprach mit ihr über künftige Ziele und Probleme, die nicht nur die Ausnahmesituation namens „Corona“ mit sich bringt.

Verbandsvorsteherin Claudia Hacke mit der aktuellen Karte, die den Bereich des Zweckverbandes abbildet. Grün markiert ist, wo perspektivisch Anschluss an die Kläranlage möglich wäre. Quelle: Wolfgang Hörmann

In diesen Tagen bestimmt das Thema „Pandemie“ die öffentliche Diskussion. Wie ist Zweckverband als Dienstleister davon betroffen?

Claudia Hacke: Die vergangenen Monate waren auch für uns außergewöhnlich. Wohl wegen der problematischen Corona-Befindlichkeiten wurde nach meiner Wahrnehmung über die Wasserwirtschaft wenig geredet. Dafür gibt es aber auch einen guten Grund. Bei allen Veränderungen um uns herum blieb hier alles in seinem gewohnten Fluss.

Und das wird auch weiterhin so sein?

Davon gehe ich aus, wenngleich die gegenwärtig geltenden neuen Festlegungen zum Umgang mit den ­tückischen Erregern auch bei uns Konsequenzen haben. So arbeiten die zwölf Beschäftigten im gewerblichen Bereich künftig unabhängig voneinander in zwei Teams und im Schichtbetrieb, um möglichst wenig persönliche Begegnungen zuzulassen. Sollte sich einer der Männer einer Schicht infiziert haben und damit die ganze Gruppe betroffen sein, bliebe immer noch die andere für die Erfüllung der täglichen Aufgaben. In der Verwaltung wäre arbeiten im Homeoffice denkbar, wurde von den Kolleginnen und Kollegen aber abgelehnt. Das kann ich akzeptieren. Die Mehrzahl arbeitet in Einzelzimmern. Hier in Kampehl ist außerdem nach Umbau des Gebäudes ausreichend Platz für Sicherheitsabstände.

Die Kläranlage liegt am Rande des Gewerbegebiets zwischen Kampehl und Bückwitz. Quelle: Wolfgang Hörmann

Die Verbandsversammlung hat sich im September mit dem Abwasserbeseitigungskonzept beschäftigt. War das bisherige nicht mehr tauglich?

Der Gesetzgeber sieht vor, dass alle fünf Jahre die künftige Ausrichtung des Verbandes festgelegt wird. Gemeinsam mit einem Ingenieurbüro haben der Technische Leiter und der Meisterbereich Abwasser detaillierte Pläne und Unterlagen erstellt, die den 21 Mitgliedern der Verbandsversammlung vorab zugestellt wurden. Die Diskussion darüber fand dann am 2. September statt. Nach einigen kleinen Veränderungen wurde die Vorlage beschlossen.

Anschluss nur im Einvernehmen mit den Einwohner

Worum ging es im Wesentlichen?

Dezentral angeschlossene Ortschaften, deren Fäkalien aus Sammelgruben und Kleinkläranlagen per Lkw auf die Kläranlage gebracht werden, sollen mittel- bis langfristig an die zentrale Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden. Dafür sind in einem Zeitraum von zehn Jahren acht Orte vorgesehen, die von mir und dem Technischen Leiter in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro vorgeschlagen wurden. Diese Orte zeichnen sich durch eine relativ große Einwohnerzahl, kompakte Bebauung und unmittelbare Nähe zum vorhandenen Kanalnetz aus. Das sind Mechow, Drewen, Gantikow, Holzhausen, Brunn, Heilbrunn, Trieplatz und Ganzer. Allerdings werden die Pläne nur umgesetzt, wenn Einvernehmen mit den Einwohnern dort besteht.

Wie wollen sie das erreichen?

Wir beginnen 2021 zunächst in zwei Orten mit den Vorbereitungen. Bei Bürgerversammlungen werden wir ausführlich das jeweilige Projekt vorstellen, uns Argumente dafür und dagegen anhören, abwägen und prüfen. Es geschieht nichts über die Köpfe der Leute hinweg.

Und wo wird begonnen?

Das steht noch nicht fest. Die Entscheidung fällt erst Anfang des nächsten Jahres.

Werden denn irgendwann alle Orte in ihrem Verantwortungsbereich derart erschlossen sein?

Nein. Das lässt sich schon aus der Weglänge vom jeweiligen Ort zur zentralen Kläranlage nicht gewährleisten. Letztlich ist alles auch eine Kostenfrage. Etwa 3400 unserer Kunden werden derzeit dezentral mit Hilfe von Fäkalienfahrzeugen der Firma Alisch aus Wusterhausen vom Schmutzwasser entsorgt. Diese Zahl um die genannten Orte zu verringern, ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe.

Die zentrale Entsorgung ist preiswerter

Rechnen Sie denn mit uneingeschränkter Akzeptanz in den ausgewählten Dörfern?

Das wäre illusorisch, wobei die Vorteile langfristig gesehen eindeutig bei der zentralen Entsorgung liegen. Die mobile Entleerung kostet pro Kubikmeter Schmutzwasser 8,04 Euro. Über das Leitungssystem, sind es derzeit 3,35 Euro plus 5 Euro Grundgebühr pro Monat. Allerdings kommen auch Erschließungskosten anteilig hinzu. Sie richten sich gemäß Satzung nach der Größe des Grundstücks und der Art der Bebauung.

Wie sieht es beim Trinkwasser aus?

Hier sichert der Verband aktuell einen Versorgungsgrad von 99,51 Prozent ab. Die Qualität entspricht den Vorgaben der Trinkwasserordnung und wird täglich an allen acht Wasserwerken in unserem Bereich geprüft. Wer möchte, kann die Parameter, die den unbedenklichen Genuss garantieren, im Internet einsehen oder Auskünfte an unserem Sitz in Kampehl einholen.

Situation nach Hackerangriff hat sich entspannt

Es gab in den vergangenen Wochen einige Aufregung wegen eines Hackerangriffs auf das Netz Ihres ­Unternehmens, über den auch die MAZ berichtete. Haben sich die ­Wogen gelegt?

Tatsächlich verschickte die Schadsoftware Emotet im Namen der Mitarbeiter des Wasser- und Abwasserverbandes „ Dosse“ in krimineller Absicht falsche E-Mails mit Mahnungen oder Zahlungsaufforderungen an Kunden. Das verunsicherte, was wiederum zu zahlreichen Rückfragen an unserem Standort führte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten viel Arbeitszeit darauf verwenden, Klarheit dahingehend zu schaffen, dass der Verband weder Mahnungen noch Rechnungen per Mail verschickt. Ziel der Attacke war wohl, an Kundendaten zu gelangen. Der Einsatz von Spezialisten stellte sicher, dass dies in keinem Fall gelungen ist. Und, um auf ihre Frage zurück zu kommen: Ja, die Lage hat sich wieder beruhigt.

