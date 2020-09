Wusterhausen

Eigentlich wurde die Verlademaus ursprünglich für die Rübenernte konstruiert – dank findiger Maschinenbauer erleichtert sie nun auch den Kartoffelbauern die Arbeit. Beim Feldtag ist sie von den Landwirten dicht umlagert, Interessiert schauen sie zu, wie das Band die Kartoffeln zu rotierenden Walzen transportiert – dort werden sie gereinigt und anschließend auf einen LKW transportiert.

Die Ostprignitzer Erzeugergemeinschaft für Stärkekartoffeln und die Emsland-Stärke luden zum 28. Feldtag auf das Demonstrationsfeld des Landwirtschaftsbetriebes Schmidt’s Farm zwischen Wusterhausen und Gartow im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ein.

Stärkeproduzenten erwarten gute Kampagne

„Wir erwarten eine gute Kampagne“ sagte Holger Hanke von der Emsland-Stärke. „Durch die Niederschläge im August wird es eine lange Kampagne werden. Also tun Sie etwas für die Lagerfähigkeit, wir brauchen festschalige Ware.“ Zwei Tage zuvor wurden auf Teststreifen die Kartoffeln verschiedener Sorten gerodet, um anschließend in der Kyritzer Fabrik die Proben auszuwerten.

Die Stärkeproduzenten rechnen in dieser Saison mit 230 000 bis 240 000 Tonnen Kartoffeln und einem Stärkewert von rund 20 Prozent. Nach den zwei zurückliegenden Trockenjahren ein Hoffnungsstrahl am Horizont, den die Produzenten gebrauchen können.

„Die Preise sind unter Druck, denn auch in Frankreich, Dänemark und Polen erwarten die Kartoffelanbauer eine gute Ernte“, sagt Holger Hanke. Teilweise werden in einigen Ländern der Europäischen Union auch wieder gekoppelte, das heißt an die Stärkekartoffelproduktion gebundenen Prämien gezahlt.

Deutsche Landwirte im Wettbewerbsnachteil

„Und das in Größenordnungen bis zu 400 Euro pro Hektar“, sagt Henning Hartmann, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft. „Das sind erhebliche Vorteile, ohne die die deutschen Landwirte zurechtkommen müssen.“ 2012 hatte Brüssel die Erzeuger- und Verarbeitungsprämien von der Produktion entkoppelt. Die deutschen Landwirte fordern deshalb von der Politik, dass auf dem Kartoffelsektor möglichst schnell wieder Wettbewerbsgleichheit hergestellt wird.

18 Kartoffelsorten stellten die Züchter beim Feldtag in Wusterhausen vor. Quelle: Cornelia Felsch

Die steinigen Äcker der Mark bereiten den Kartoffelbauern zusätzliche Probleme. „Zum Sortieren benötigen wir viel Personal, das wir aber nicht mehr haben“, sagt Henning Hartmann. Die Verlademaus, die nach der Rodung die Kartoffeln reinigt und in die Transportfahrzeuge befördert, ist deshalb eine effektive Lösung, die für die Erzeugergemeinschaft die Kosten wesentlich reduzieren kann.

„Der Kartoffelanbau ist sehr aufwendig – es muss gepflanzt, angehäufelt, geerntet und sortiert werden. Mein Betrieb liefert etwa 2000 Tonnen an die Kyritzer Fabrik, dafür hab ich zwei Leute den ganzen Herbst über gebunden. Um weiter produzieren zu können brauchen wir dringend neue Ideen“, sagt der Vorsitzende der Agrargenossenschaft Sieversdorf.

Gepflanzt, geerntet und veredelt

Gepflanzt wurde auf den Feldern bei Wusterhausen Mitte April. In der Wachstumszeit wurden zwei Herbizid- und 6 Fungizidbehandlungen durchgeführt, auch beregnet mussten die Pflanzen werden. Die Kampagne erstreckt sich von Mitte August bis voraussichtlich Mitte Februar – das ist der Zeitraum in dem aus den geernteten Kartoffeln Stärke produziert wird. In den restlichen Monaten wird die Rohstärke weiter veredelt.

Zwei Millionen Tonnen Stärkekartoffeln verarbeitet die Emsland-Stärke im Jahr, zehn Prozent davon in Kyritz. Zudem werden in den Werken auch Erbsen verarbeitet. „Sie haben eine ähnliche Stärkezusammensetzung wie die Kartoffeln“, erklärt Henning Hartmann. Außerhalb der Kampagne verarbeitet die Kyritzer Fabrik auch Mungobohnen.

Ein Viertel der Brandenburger Kartoffeln sind Speisekartoffeln. Mit dem großen Rest werden die drei Stärkefabriken in Dallmin, Kyritz und Golßen beliefert.

Krautfäule bereitet Probleme

18 Kartoffelsorten wurden beim Feldtag vorgestellt und ausgewertet. Dabei erwies sich die Sorte Euroviva als besonders ertragreich, so wie die Sorte Jubilat. Beim Stärkegehalt konnten Jubilat und Saprodi punkten. Für die Landwirte sind aber nicht nur Leistungsfähigkeit und Stärkegehalt einer Kartoffelsorte maßgeblich, sondern auch die Resistenzeigenschaften.

Die größten Probleme bereitet den Kartoffelbauern die Kraut- und Knollenfäule, die bisher nur durch wiederholtes Spritzen mit Fungiziden in den Griff zu kriegen ist. In den USA wurden bereits genveränderte Kartoffeln für den Anbau zugelassen. Traurige Berühmtheit erlangte die Pflanzenkrankheit im 19. Jahrhundert in Irland. Der Pilz vernichtete damals über mehrere Jahre die gesamte Kartoffelernte und löste so eine Hungerkatastrophe aus.

Landwirte in der Zwickmühle

Die Landwirte stecken in einer Zwickmühle – immer mehr Fungizide und Herbizide werden verboten. Jedes Jahr verschwinden drei bis vier Wirkstoffe von der Liste der zugelassenen Mittel. „Ich befürchte, dass der Anbau vieler Kulturen letztendlich zusammenbrechen wird“, sagt Henning Hartmann.

„Wir sollen möglichst viele Kulturen anbauen, doch die Fehlentwicklungen in der Agrarpolitik brechen uns das Genick. Auch die 300 Milchkühe seines Betriebes können Mehrausgaben im Pflanzenbau nicht ausgleichen bei einem Milchpreis, der kontinuierlich unter 30 Cent liegt.

Von Cornelia Felsch