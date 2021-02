Schachspielen gegen aggressives Verhalten – so wollen Betreuer aus dem Kinder-Traumhaus in Bantikow be Wusterhausen traumatisierten Kindern helfen. Der 6-jährige Jannik erwies sich dabei als echtes Naturtalent. Jetzt hat er schon das erste Schach-Diplom errungen. Seinen Trainer setzt er bereits schachmatt