Kinder und Jugendliche haben im Projekt „Who are you?“ in der Kinder- und Jugendkunstakademie Gutshof Ganzer ihre Lieblingsformen aus verschiedenen Materialien gebaut. Dabei entstanden sie unterschiedlichsten Kunstwerke.

Nein, es ist kein Corona-Virus, was Celina gebaut hat. Es ist ein Spielzeug ihrer kleinen Schwester. Es entstand erst im Kleinformat und dann in der großen Variante in der Kinder- und Jugendkunstakademie Gutshof Ganzer. Quelle: Sandra Bels