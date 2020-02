Klares Votum für geplantes Feriendorf

Wusterhausen

Für ein mögliches „ Feriendorf Landleben Gut Tornow“ gibt es doch noch Chancen. Nachdem sich der Bau- und Ordnungsausschuss im vergangenen August bei je einer Ja- und einer Nein Stimme, aber vier Enthaltungen dagegen ausgesprochen hatte, votierten die Mitglieder des Wusterhausener Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend gegenteilig.

Sie waren mit klarer Mehrheit für die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Fünf Gemeindevertreter sagten mit Handheben dazu „Ja“. Es gab eine „Nein“-Stimme und eine Enthaltung.

35 kleine Ferienhäuser geplant

Das gleiche Ergebnis kam beim folgenden Tagesordnungspunkt zustande. Er betraf die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wusterhausen im Planteil Bantikow/Sechzehneichen/ Tornow. Bei Voten sind Beschlussempfehlungen an die Gemeindevertretung. Sie tagt am 25. Februar. Dann fällt die Entscheidung.

Im Ortsteil Tornow sollen nach dem Willen von Architekt Patrick F.C. Meier und der auf dem Gutsgelände beheimateten Familie Theiselmann- von Dallwitz 35 kleine Ferienhäuser sowie feste Gebäude und Flächen für gemeinschaftliche Nutzung entstehen. Jeder Bauherr wäre sein eigener Investor. Architekt Meyer und sein Büro agmm mit Sitz in München verstehen sich als „Ermöglicher“ des Vorhabens.

Das Problem: Im Dorf wird es mehrheitlich abgelehnt. Bei einer Umfrage hatten sich 75 Prozent der Bürger dagegen ausgesprochen. Uwe Tackmann, Vorsitzender der Fraktion Die Linke in der Gemeindevertretung und Ortsvorsteher in Tornow, machte das am Dienstag in einer längeren Erklärung noch einmal deutlich. Sie ergänzte früher gemachte Aussagen.

Tackmann sprach von Befürchtungen der 45 Einwohner, von den Urlaubern „überrollt“ zu werden. Er hatte errechnet, dass es bis zu 5000 Feriengäste pro Saison im Dorf werden könnten. Dafür gebe es keine Infrastruktur. Befürchtet werden auch Sicherheitsprobleme. Und schon jetzt hinterließen Urlauber, die auf Gut Tornow weilten, unliebsame Spuren, die von den Einheimischen beseitigt werden müssten.

Tackmann kündigte – wenn nötig – Widerstand an

Die Ferienanlage sei zu begrüßen – aber nicht am geplanten Ort, so Tackmann, der dann an die Verantwortung der Gemeindevertreter appellierte. „Noch nie ist ein Beschluss gefasst worden, der sich gegen die klare Mehrheit einer ganzen Dorfgemeinschaft richtet. Sollte es dazu kommen, werden wir Möglichkeiten finden, uns zu wehren.“ Uwe Tackmann kündigte zusätzliche Informationen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung an.

Die Diskussion fiel im öffentlichen Teil sachlich aus, wenngleich Dirk Blume (Ländlicher Raum) den Schluss der Ausführungen des Ortsvorstehers unpassend fand. Das Ende der Rede sei „mit Drohung beladen“ gewesen und deshalb inakzeptabel.

Ein Problem ist die fehlende Akzeptanz der Einwohner

Blume gehörte wenig später zu den Befürwortern der Anlage. „Wenn wir Touristen haben wollen, müssen wir auch Zugeständnisse machen“, so seine Ansicht. Ähnlich sah es Oliver Grube (Ländlicher Raum). Problematisch blieb für alle die völlig fehlende Akzeptanz der Einheimischen für das Projekt. Dass „Ermöglicher“ Patric F.C. Meyer sein Kommen kurzfristig abgesagt hatte, wurde negativ registriert.

Bei der Abstimmung blieb Uwe Tackmann mit seinem „Dagegen“ allein. Damit ist aber noch nichts entschieden. Das geschieht erst bei der Sitzung aller 19 Gemeindevertreter am letzten Dienstag im Februar.

