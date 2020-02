Kreis OPR geht rechtlich gegen dauerhafte Mobilheimnutzung vor

Wusterhausen

Donnerstag, 5. Dezember 2019. In Neuruppin kommt der Kreistag Ostprignitz-Ruppin zum letzten Mal in diesem Jahr zusammen. Im Punkt 25.1. soll eine Entscheidung getroffen werden, deren Vorspiel besonders in Wusterhausen an der Dosse seit Wochen die Gemüter erregt. Es geht um einen Beschlussentwurf den die Parteien CDU, Die Linke und FDP sowie Bauern und Freie Wähler gemeinsam einbringen. Sie wollen den „Verzicht auf Nutzungsuntersagungen auf dem Campingplatz Wusterhausen“. Dahinter steckt: Das dauerhafte Wohnen in Mobilheimen sollte möglich sein.

Das würde den anderslautenden Bestrebungen der Kreisverwaltung - rechtlich gedeckt aber höchst unpopulär – entgegen stehen. Der Antrag findet mit 21 Ja-Stimmen gegenüber 22 Mal „Nein“ bei einer Enthaltung keine Mehrheit. „Wir wollten ein Zeichen setzen“, wird CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke später sagen. Das ist gelungen. Mehr nicht. Eine Veränderung wäre wahrscheinlich schon am Widerspruch des Landrates gescheitert, weil die auf dem Campingplatz angewandte Praxis gegen geltendes Recht verstößt.

Wie geht es nun weiter? Darüber sprach MAZ mit Jana Kolterjahn. Sie ist Leiterin des Bau- und Umweltamtes beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

„Wohnen verboten“ hat die Märkische Allgemeine Zeitung in einem Beitrag vom Juli 2011 getitelt. Es ging um den dauerhaften Verbleib in Mobilheimen auf dem Campingplatz Wusterhausen. Jetzt ist das Thema wieder aktuell. Warum ist das so?

Jana Kolterjahn: Das „Wieder“ in ihrer Fragestellung ist nur bedingt richtig. Besser wäre „immer noch“.

Also bitte, warum immer noch?

Obwohl das öffentliche Baurecht Dauerwohnen auf dem Campingplatz verbietet, ist es nie durchgesetzt worden. Baurecht und Melderecht widersprechen sich. Die örtliche Meldebehörde hat zwar keine Grundlage, die Anmeldung mit 1. Wohnadresse auf dem Campingplatz zu verwehren, aber schon diese Bezeichnung ist ja in Wirklichkeit ein Irrglaube.

Weil?

Rechtlich gesehen gehören die festen Behausungen, die wir am Ufer des Klempowsees vorfinden, gar nicht auf den Campingplatz. Sie sind planungsrechtlich dort nicht zulässig, da Mobilwohnheime eher als Wochenendhäuser gelten. Für nicht ein einziges der Mobilheime gab und gibt es eine Baugenehmigung. Nicht nur ihrer dunklen Farbe wegen sind es also Schwarzbauten.

Aber gab es nicht Bemühungen, Veränderungen herbeizuführen?

Tatsächlich, die gab es. Mal abgesehen davon, dass die Grundstückseigentümer- und Betreiber-Familie Köllner immer wieder darauf hinwies, dass ein Mobilheim nur als Zweitwohnsitz genutzt werden darf, beschlossen die Gemeindevertreter von Wusterhausen 2011 einen Bebauungsplan „Camping- und Wochenendnutzung Wusterhausen“. Er sollte planungsrechtliche Voraussetzungen für einen „Standort Wochenendhäuser“ und den „Teil Campingplatz“ schaffen, hätte aber an der Ausgangslage nichts geändert. Ständiges Wohnen wäre sowohl auf dem Campingplatz als auch in dem geplanten Wochenendhausgebiet auch mit Bebauungsplan illegal gewesen.

Wurde der Plan umgesetzt?

Nein, die Betreiber verzichteten darauf. Leider wurde auch von übergeordneten Stellen nichts getan, um den Status quo zu verändern.

Das ist jetzt anders.

Ja. Der Landkreis ist gezwungen, sich an geltendes Gesetz zu halten. Dementsprechend müssen wir handeln.

Was geschieht jetzt?

Wie angekündigt, werden gegen die Dauernutzer der Mobilheime bauordnungsbehördliche Verfahren eingeleitet. Teil davon sind Anhörungen, die schriftlich erfolgen. Wir sind bemüht, sie zeitnah an all jene zuzustellen, die es betrifft. Die Fragebögen sollten innerhalb von zwei Wochen an uns zurück geschickt werden. Um die Bögen auszuwerten, kommen zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Einsatz.

Ist der Betreiber des Campingplatzes darüber informiert?

Nicht nur das. Herr Köllner wurde bereits angehört. Er hat uns nach Aufforderung auch alle Unterlagen zu den Parzellen vorgelegt, um die es geht. Unser Amt pflegt ein vernünftiges und sachorientiertes Verhältnis zu ihm.

Was ist, wenn sich ein Angeschriebener der Anhörung verweigert?

Dann müssen wir nach Aktenlage entscheiden.

Was wird am Ende Ihrer eingeleiteten Maßnahmen stehen?

Ich gehe davon aus, dass die Nutzungen untersagt werden.

Konkret bedeutet das Wohnungssuche?

Es heißt, dass sich die Betroffenen um einen neuen 1. Wohnsitz kümmern müssen. Die Standartfrist dafür beträgt ein halbes Jahr, in Ausnahmefällen waren es bisher in unserem Landkreis auch schon mal acht Monate.

Apropos Ausnahmen. Muss es die nicht geben?

Einzelfallprüfungen sind vorgesehen. Es ist aber jetzt noch zu früh, darüber zu reden.

Und was ist mit einer Stichtagsregelung, die besagt: Wer jetzt da ist, darf bleiben, Neue kommen nicht hinzu?

Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage.

