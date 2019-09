Wusterhausen

Nach dem Auftakt vom Freitagabend mit Fackelzug, Disko und Feuerwerk ging das 26. Vereins- und Kreisschützenfest in Wusterhausen am Sonnabendvormittag zum eher formellen Teil über. Schützen aus Neustadt, Kyritz, Friesack, Gadow, Nennhausen, Rüthnick und Fürstenberg sowie Vertreter der Wusterhausener Landfrauen, des Kulturvereins und und des Fußballclubs der Stadt kamen auf dem Schützenplatz zusammen.

„Der Schützenverein leistet für Wusterhausen und die Gemeinde Unglaubliches“, würdigte Bürgermeister Philipp Schulz das ehrenamtliche Engagement. „Die Schützengilde gehört mit ihren 180 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen.“

Mit Ehrungen und Festumzug

Besondere Anerkennung sprach Schulz dem Mitbegründer des Vereins Wolfgang Regel aus. Geehrt wurden unter anderem auch die beiden Kreisschützenkönigspaare Günther Schmidt aus Linow und Winni Schmidt aus Wusterhausen sowie Sven Bergenroth aus Neustadt und Katrin Regel-Dahlenburg aus Wusterhausen.

Der Premnitzer Spielmannszug lieferte den Bewohnern des Pflegeheims ein Ständchen. Quelle: Alexander Beckmann

Der Festumzug durch die Innenstadt legte am Altenpflegheim eine Pause für ein Ständchen des Premnitzer Spielmannszuges ein.

Gut besuchte Party am Abend

Während der Nachmittag auf dem Schützenplatz der Unterhaltung für die ganze Familie und dem schießsportlichen Wettkampf galt, wurde am Abend das neue Wusterhausener Königshaus proklamiert – das jüngste in der Vereinsgeschichte. Schützenkönig ist Sven Damm, Schützenkönigin Sophie Engelhardt. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert. Das Festzelt war gut gefüllt.

Die Wusterhausener feierten auch die urkundliche Ersterwähnung der Schützentradition in der Stadt vor 180 Jahren. Quelle: Alexander Beckmann

Am Sonntag setzte sich das mit Frühschoppen und Tombola noch bis in den frühen Nachmittag fort. „Wir als Verein sind extrem zufrieden“, schätzte Raffael Eichmann am Ende ein. Für ihn war es das letzte Schützenfest als Präsident der Schützengilde. Er hat das Amt an Lutz Müller übergeben, wird sich aber weiter im Vorstand engagieren.

Von Alexander Beckmann