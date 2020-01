Kulturverein will junge Mitglieder gewinnen

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 12. März statt. Dabei geht es vor allem um die Vorhaben bis zum Jahresende. Vereinsvorsitzende Bärbel Hartwig und der Vorstand legen Rechenschaft über die vergangenen Monate ab.

„Mittwochs im Museum“ soll eine Veranstaltungsreihe heißen, die im März beginnt und in der immer am letzten Mittwoch im Monat Schätzchen aus dem Museumsdepot vorgezeigt werden.

Angestrebt wird eine bessere Nutzung des Museumshofes für Zusammenkünfte und Feste.

Die nächste Ausstellung in der Galerie „Alter Laden“ zeigt „Bilder von unterwegs“ der Fotografin Frîa Hagen aus Mödlich ( Prignitz). Die Laudatio hält Gemeindepfarrer Gèrôme Kostropetsch aus Lenzen. Die Vernissage ist am 8. Februar um 11 Uhr in der Galerie „Alter Laden“.