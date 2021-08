Kunst schweißt Barsikower zusammen

Barsikow

Die Barsikower ließen dieser Tage ihrer Kreativität freien Lauf – wieder einmal. Im mittlerweile dritten Kunstworkshop beschäftigten sich die Dorfbewohner diesmal mit Meilensteinen. Davon haben sie sieben historische Exemplare verteilt im Ort zu stehen.

Doch die Meilensteine, um die es in dem Seminar ging, sind eher symbolisch als solche zu betrachten. Gut anderthalb Wochen lang schraubten, hämmerten, sägten, schweißten und feilten sie an ihren „Meilensteinen“.

Dabei ist ein abstraktes, gut drei Meter hohes Gebilde entstanden, das vorwiegend aus Eisenschrott besteht.Harald Schilbert war fürs Schweißen und Flexen zuständig. Etliche Frauen waren damit beschäftigt, die Teile zu entrosten.

Rohre, Rollen, Ketten aus Willem Scheobers Schuppen

Vieles von den verwendeten Rohren, Rollen, Ketten und anderes hat Willem Schoeber aus seinem Schuppen geholt. Der Ortsvorsteher leitete den Workshop an. Ihm zur Seite standen mit der aus Bolivien stammenden und nun in Schweden lebenden Giovanna Aguirre und dem Schweden Lars Jonnson zwei Künstler, die mit Installationskunst reichlich Erfahrung haben. Die Beiden leiteten die Teilnehmer künstlerisch an“, berichtet Willem Schoeber.

Mehr als 20 Barsikower beteiligten sich am Workshop. Was anfangs noch wie ein völlig undefinierbares Etwas aussah, nahm schon bald immer mehr Gestalt an und ließ erkennen, was für die Barsikowerer die wichtgsten Meilensteine in der Dorfgeschichte sind:

So ist in dem Eisengebilde ein großes Tor zu erkennen. Daneben ein altes, rostiges Türschloss, dazu eine Art Mobile mit vielen weiteren Schlüsseln. Schoeber erklärt, was es damit auf sich hat: „Es symbolisiert das Kommen und Gehen hier im Dorf.“

Zuzug durch Flüchtlinge, Wegzug nach der Wende

Insbesondere hat der Ortsvorsteher dabei den Zuzug nach 1945 durch Flüchtlinge aus den Ostgebieten im Blick. „Barsikow hatte plötzlich doppelt so viele Einwohner wie vorher“, sagt er. Aber auch der Weggang vieler Dorfbewohner nach der politischen Wende sowie der Zuzug seither sollen damit dargestellt werden. „Ich selbst bin ja auch Zugezogener, und für mich ist Barsikow als neue Heimat ein Meilenstein in meinem Leben“, sagt Willem Schoeber.

Eben diesen Heimatcharakter sollen auch die von Marlena und Editha Meister sowie Saskia Jaedecke bunt angemalten Sessel verdeutlichen. Auf ein Podest gestellt und in einem Kasten aus Plexiglas wettergeschützt, werden sie Teil der Schrottskulpturengruppe sein.

Eine alte Straßenlaterne aus DDR-Zeit wurde ebenfalls in die Installation einbezogen. Sie steht für die Straßenbeleuchtung und den Ausbau der Dorfstraße. Beides sind Errungenschaften, die die Lebensqualität der Barsikower steigerten.

Wünsche, die jeder lesen darf

Ein weiteres Objekt soll die Kirche und die Kirchgänger zeigen. Sogar eine Glocke wird später noch installiert. Auch ein stilisiertes Kirchenfenster wird es geben. Dafür wurden viele Dutzend Gläser mit Schraubverschluß bunt angemalt. Darin wollen die Barsikower noch Zettel mit Wünschen verstauen.„Jeder, der möchte kann später nachschauen“, sagt Schoeber.

Auch der Barsikower „Bahnhof“ wurde künstlerisch dargestellt. Dabei handelte es sich aber um nicht mehr, als einen Haltepunkt an der Bahnstrecke Neustadt-Neuruppin, den einst eine schmalspurige Feldbahn vom Gutshaus aus ansteuere.

Das Barsikower Dorfmobil fehlt im Reigen der Meilensteine natürlich nicht. Dafür hatten Gitta Rösing und Fabio Meister eine gute Idee, dies darzustellen. Aus einem zerschnittenen Ölfass und Ofenrohren fertigten sie einen überdimensionalen Stecker für das E-Mobil.

Pilger helfen beim Bau der Kunstkirche

Auch an der Kirche wurde Kunst geschaffen. Hildegard und Klaus Grützmacher fertigten dort neben dem Eingang aus Metallteilen einen Pilger. Eheleute aus der Gegend von Magdeburg, die als Pilger unterwegs waren und in Barsikow Station machten, halfen beim Bau der Skulptur mit.

Aufgestellt werden soll die Skulptur auf dem Dorfanger. Doch weil die Gemeindeverwaltung bereits Sicherheitsbedenken äußerte, ist das noch ungewiss. „Alternativ wird es dann eben auf Privatgelände hinter dem Alten Konsum aufgestellt“, meint der Ortsvorsteher. So oder so ist eine Vernissage geplant: am Sonntag, 12. September.

Von André Reichel