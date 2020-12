Ganzer

Mit der Planung für 2021 will Katrin Mason Brown angesichts der aktuellen Lage noch vorsichtig sein. „Wir hoffen aber, dass das Kinderkunstcamp wieder stattfinden kann“, sagt die Projektleiterin des Vereins Kinder- und Jugendkunstakademie Gutshof Ganzer. Für Wittstock stellt sie sich 2021 einen Theaterworkshop vor.

„Auch für unseren Verein war 2020 ein schwieriges Jahr, eine Herausforderung besonders für die Kinder“, sagt die Künstlerin. „Aber wir versuchen immer das Beste draus zu machen und freuen uns, dass wir nach der Schließzeit im Frühjahr an die Projekte anknüpfen konnten, um den Kindern eine spannende, kreative Projektionsfläche bieten zu können“, fügt sie an.

Geschenke kamen pünktlich zu Weihnachten

Sie ist froh, dass zum Ende des Jahres noch ein Kunstprojekt abgeschlossen werden konnte. Es war der vierte Teil des Projektes „Who are you? – das Geschenk“. Dabei beschäftigten sich Jungen und Mädchen von Januar bis Dezember mit dem Thema. „Wir untersuchten verschiedene Geschenkarten und -traditionen auch in anderen Kulturen“, erzählt die Projektleiterin. Dabei stellten die Teilnehmer fest, dass im Großen und Ganzen die Kinder auf der Welt sich über sehr ähnliche Dinge freuen.

In mehreren Techniken gearbeitet

Anschließend legten sie fest, für wen sie ein Kunstgeschenk kreieren wollen und was das sein könnte. Neben Katrin Mason Brown kurbelte die Künstlerin Mandy John-Ziron die Fantasie der Kinder an. Vorgestellt wurden mehrere Techniken wie Acrylmalerei, Kunstdruck, Pouring-Technik, Fotografie, Potchen, Objektbau und Pralinen-Herstellung. So entstanden Kissen, Duftbeutel, Kunst-Schachteln, Schattenbilder, Stillleben und viele Kunstwerke mehr.

Valentinskarten für die Mütter kreiert

Im Februar kreierten die Teilnehmer zum Beispiel Valentinskarten, mit Kunstdruck, persönlichen Sprüchen und versiegelten die Umschläge. „Das trieb so mancher Mutter eine Freudenträne in die Augen“, erinnert sich Katrin Mason Brown. Im Herbst verband sie den Tag des offenen Ateliers mit dem Workshop. So konnten die Kinder erfahren, wie die Werke ihrer beiden betreuenden Künstlerinnen aussehen und dass sich auch andere Menschen dafür interessieren.

Spektakuläre Leuchtobjekte entstanden in Ganzer

„Ein ganz besonderes Highlight waren die Leuchtobjekte“, so Katrin Mason Brown. Dabei wurden preiswerte Fertiglampen von den Kindern weitergebaut, mit spektakulären Ergebnissen, wie sie findet. So entstanden der Rapunzelturm von Amelie und Celina oder die Lampenmaus von Lara. Auch mit Bauschaum wurde experimentiert. Schafe für eine Krippe entstanden.

Durch Corona musste der Verein im Frühjahr genauso schließen, wie alle anderen Einrichtungen. Aber im Sommer gab es erste Lockerungen, so dass die ausgefallenen Stunden kompakt als 14-tägiges Sommerferienangebot stattfanden. Und sie brachten eine erste „Kunst-Geschenkewelle“ mit sich, die so manche Eltern überraschte.

Coronapause vor den Sommerferien

Nach den Sommerferien wurde der Vereinsbetrieb weitergeführt. „Dafür galten Sonderregelungen im Landkreis OPR und wir hatten natürlich ein Hygienekonzept. Außerdem ist unser Vereinschef ist Hygienefachberater und berät große medizinische Einrichtungen in Berlin, so dass wir hier immer auf dem neuesten Informationsstand sind“, sagt die Projektleiterin.

Weil nach den Sommerferien keine Ganztagsangebote an der Schule möglich waren, trat in Ganzer ein regelrechter Run auf die Vereinsangebote ein. „Plötzlich wollten so viele Kinder in die Kunstworkshops, dass es unsere Kapazitäten gesprengt hätte. Wir mussten leider Wartelisten einrichten“, erinnert sich Katrin Mason Brown.

Alle Kunstprojekte dieses Jahres in der Kinder- und Jugendkunstakademie Gutshof Ganzer konnten trotz Corona abgeschlossen werden. Dabei wurden unter anderem Leuchtobjekte gebaut. Quelle: privat

Quarantäne kurz vor dem Jahresende

Der Rückschlag kam dann im Dezember. Kurz vor Weihnachten waren fast alle Teilnehmer plötzlich in Quarantäne. Fragen wie: Wie kommen sie an ihre Werke, die sie ja zu Weihnachten verschenken wollen? taten sich auf. Es gab eine Lösung. Die noch verbliebenen Kinder und Jugendlichen bauten schließlich mit Katrin Mason Brown und Ehrenamtler William eine Ausstellung auf. Am geplanten letzten Workshoptag wurde sie eröffnet mit den Eltern, aber ohne die Kinder, die ja in Quarantäne waren. Drei Kinder, die das nicht betraf, konnten dabei sein. „So konnten wir sicher stellen, dass alle Werke rechtzeitig vor Weihnachten den Weg nach Hause fanden“, so die Projektleiterin.

Grundschule Wusterhausen ist ein Kooperationspartner

Sie hofft nun, dass die Projektarbeit im kommenden Jahr weiter gehen kann. Der Beginn ist aber immer auch abhängig davon, ob es Unterricht in der Grundschule Wusterhausen gibt. Sie ist nämlich neben dem Landkreis OPR und dem Übergangswohnheim in Wusterhausen ein Kooperationspartner des Vereins. Mit ihnen zusammen soll es auch im kommenden Jahr wieder „Who are you?“, dann Teil 5, heißen. Das Projekt wurde bislang gefördert im Rahmen des Programms „Kultur macht stark“ und wird betreut über den BBK mit einer Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 2021 sollen Lieblingsformen im Mittelpunkt der Projektarbeit stehen. Auch das Projekt „Ritterspiele in Ganzer“ soll Ende Januar weiter gehen.

