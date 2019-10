Lampionumzug am Vorabend von Halloween

Bantikow

„Rotkäppchen“ nennt sich die Gruppe jung gebliebener Bantikower, die Ortsvorsteher Nico Alwin dabei unterstützt, Abwechslung ins Dorf zu bringen. Das Gegenstück zum Dorffest im Sommer sind dann immer wieder die Herbstfeuer mit allerlei Kurzweil für die Kinder.

Am Mittwochabend war es wieder soweit. Am Dorfgemeinschaftshaus versammelten sich bei Einbruch der Dunkelheit große und kleine Leute, die einen mit reichlich Hunger und Durst, was sich mit Bratwurst vom Grill und Glühwein stillen ließ, die anderen in Erwartung eines zünftigen Lampionumzuges.

Fertigmachen zum Lampionumzug. Quelle: Wolfgang Hörmann

Bevor der durch den Ort und am Seeufer entlang startete, las Erika Lugauer aus dem Eichengrund für die Kleinen im Haus eine Geschichte vor. Auch das hat schon Tradition.

Der Abend entwickelte sich bei netten Gesprächen und Treffen alter Bekannter trotz empfindlicher Herbstkühle zu einem kleinen Höhepunkt unter klarem Sternenhimmel. Am Feuer wurde immer wieder nachgelegt. Und an zwei Schalen ließ sich Stockbrot rösten.

Jung und Alt traf sich an der Feuerschale. Quelle: Wolfgang Hörmann

Von Wolfgang Hörmann