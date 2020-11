Barsikow

Von der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen lassen sich die Barsikower nicht schrecken. Sie dürfen zwar nicht feiern, und auch sonstige gemeinschaftliche Aktivitäten sind weitgehend unmöglich geworden. Aber ihr neuestes Projekt, bei dem es ums Baumpflanzen auf dem Festplatz ging, setzten sie am Freitagvormittag in die Tat um.

Dorfmobil und andere Projekte umgesetzt

Für ihren Gestaltungseifer sind die Barsikower mittlerweile über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Planlos sind sie dabei jedoch nie vorgegangen. Dies belegen die vielen erfolgreichen Projekte und Veranstaltungen, die sie bereits in die Tat umgesetzt haben. Als Beispiel sei das Barsikower Dorfmobil genannt, ein allen zur Verfügung stehendes Auto mit Elektroantrieb.

Landrat Ralf Reinhardt und die Landtagsabgeordnete Katja Poschmann starten zur Fahrt rund um den Kirchturm von Barsikow. Quelle: Wolfgang Hörmann

Neben dem früheren Konsum als neues Kulturzentrum und neben der Kirche ist der Fest- und Spielplatz ein zentraler und wichtiger Ort für die Barsikower. Dort finden traditionell die Dorffeste statt, und für die Kinder wurde auf diesem Gelände vor einigen Jahren auch ein neuer Spielplatz eingerichtet.

Dieser gepflegte Fest- und Spielplatz hat inzwischen fast alles zu bieten, was die Dorfbewohner für Freiluftveranstaltungen aller Art brauchen.

Schatten im Sommer fehlte

Nur eines fehlte an heißen Sommertagen: Schatten. „Das haben die jungen Eltern, die dort bei Festen mitwirkten, schon länger bemängelt“, erzählt der Ortsvorsteher Willem Schoeber beim Baumpflanzen. Nicht selten, so beklagten die Eltern, konnten sie ihre Kinder nicht auf den Spielplatz lassen. Der Sand dort war so heiß, dass die Kinder nicht darin spielen konnten“, berichtet Willem Schoeber.

Baumpflanzung auf dem Festplatz in Barsikow Quelle: André Reichel

Den Wunsch nach schattenspendenden Bäumen gab es also schon länger. Ernst wurde es, als man sich vor zwei Jahren gemeinsam an eine Planung machte, an der vor allem der Ortsbeirat und der Dorfverein federführend waren.

Hierfür holten sich die Barsikower die Landschaftsarchitektin Anja Brückner ins Boot. Sie entwickelte ein Konzept, das Schatten spendet und dabei Aspekte des einstigen Gutsparkes aufgreift, ohne die Spiel- Sport- und Freizeitmöglichkeiten zu beschränken. „Die Kinder sollen ja weiterhin ungehindert Fußball spielen können, aber schön im Schatten“, sagt Willem Schoeber.

15 Bäume gepflanzt

Das Pflanzen der insgesamt 15 Bäume, darunter einige Hainbuchen, Vogelkirschbäume, Feldahorn und eine Platane, übernahmen Heike Wredenhagen und Rüdiger Schmidt von der Gärtnerei Bublitz aus Neustadt. Spontan kauften die Barsikower noch einige Linden dazu, die am südlichen Rand des Fest- und Spielplatzes in die Erde kamen.

Baumpflanzung auf dem Festplatz in Barsikow Quelle: André Reichel

„Das Projekt wurde für die Förderung in der „kleinen, lokalen Initiative“ (KLI) vom EU-Förderprogramm Leader vorgeschlagen und vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Höhe von 5000 Euro gefördert“, erzählt Willem Schoeber.

Zusammen mit Miguel Plonczak und einigen anderen Barsikowern hatte der Ortsvorsteher noch nach den Plänen der Landschaftsarchitektin Anja Brückner den künftigen Rundweg am Rande des Festplatzes abgesteckt und mit Holzpflöcken markiert. „Der Weg soll den einstigen Gutspark aus ganz neuen Blickwinkeln erfahrbar machen“, sagt Willem Schoeber. Vorerst jedoch soll dieser nicht befestigt werden. „Das könnte aber noch kommen“, sagt Anna Funke.

Von André Reichel