Lichtblick fürs Loeffler-Gelände, eine neue B 167 und das Sorgenkind Schifffahrt: So war 2021 in Wusterhausen

JANUAR

Ronny Hein ist neuer Bauamtsleiter. *** In Tramnitz brennt ein Wohnhaus.

FEBRUAR

Ein Jahr Elektro-Dorfmobil in Barsikow: 15.000 Kilometer wurden gefahren. *** Landkreis verfügt Räumung der Mobilheime auf dem Campingplatz an der Seestraße.

MÄRZ

In der Speiseeinrichtung in Wusterhausen wird der Saal saniert. ***In Bantikow wird aus einem Trafoturm ein Eulenquartier, und am Seeufer bekommt der Beachvolleyballplatz neuen Sand.

APRIL

Im „Fitclub“ Wusterhausen wird renoviert und umgebaut. Der Neustart nach der Corona-Zwangspause ist in Sicht. *** In Trieplatz ruft die erneute Forderung nach Exhumierung von Weltkriegstoten Hobbyforscher auf den Plan. Sie finden neue Hintergründe über zwei Flugzeugabstürze von 1945 heraus. *** Die geplante Sanierung der Lindgren-Grundschule hin zu einem Bildungscampus könnte fast 20 Millionen Euro kosten.

MAI

Im Strandbad gibt es jetzt einen neuen Spielplatz. Die Saisoneröffnung verschiebt sich wegen der Coronapandemie. *** Ergebnis einer energetischen Überprüfung: Die Dosse-Halle muss saniert werden. *** Der Tennisclub hat eine neue Anlage. Im Juli wird dort desen 70-jähriges Bestehen gefeiert.

JUNI

Besonderes Sommerferienprogramm: eine dreitägige Stadtrallye *** In Blankenberg schreitet die Gutshaussanierung voran.

JULI

Am Uferweg in Wusterhausen eröffnet eine neue Senioren-Pflege-Wohngemeinschaft. *** Die Fahrgastschifffahrt gibt auf, weil nach der Liegeplatzproblematik nun auch noch ein Betankungsverbot für die „Neptun“ gilt. Es fehlt die wasserrechtliche Genehmigung für den Steg, an dem das Boot behelfsmäßig festmacht. Der Linienbetrieb entfällt. Nach letzten Charterfahrten verbringt das Schiff wie schon im Vorjahr im Waldkanal bei Stolpe den Winter – mit ungewisser Zukunft. *** Erste Wusterhausener schließen eine Ausbildung zum „Gesundheitsbuddy“ ab. *** Als Ersatz fürs coronabedingt ausfallende Altstadtfest gibt es wieder eine Aktion „Offene Höfe“ mit Blicken hinter die Kulissen der Altstadt an zwei Dutzend Adressen. Mehr als 1500 Besucher kommen. *** Zahlreiche Kinder machen in Ganzer bei einem Kunstferienprojekt mit.

AUGUST

Ein weiteres „Dinner in Weiß“ wird gefeiert. *** Das frühere Loeffler-Institutsgelände hat neue Eigentümer. *** In Segeletz treffen sich Modellflieger. ***

SEPTEMBER

In Dessow ist jetzt der Friedensweg saniert. *** In der Dosse-Halle nehmen 400 Menschen an der Trauerfeier für die verstorbene, langjährige Schulleiterin Birgit Kusche teil. *** Zur interkulturellen Woche gibt es ein halbes Dutzend Veranstaltungen. *** Coronabedingt wie 2020 aus dem Mai verschoben, findet die Jugendweihe erst jetzt wieder in der Dosse-Halle statt. *** Gesine Tille bleibt weitere fünf Jahre lang Vorsitzende der Schiedsstelle. *** Eine Auszeichnungsveranstaltung in Bantikow ist Auftakt der kreisweiten Seniorenwoche. Höhepunkt im Raum Kyritz wird im Oktober eine Bustour durch Wusterhausens Ortsteile.

OKTOBER

Die Schützen feiern ein Halloweenfest als erste Veranstaltung nach der „Coronapause“. *** Pläne fürs neue Schwanenweg-Viertel in Wusterhausen werden vorgestellt.

NOVEMBER

Freude in Nackel: Das Dorf hat jetzt ein „schwarzes Brett“, bekommt Obstbäume, ein Festzelt und einen Stromgenerator. *** Der Gemeindehaushalt 2022 wird beschlossen.

DEZEMBER

In Bückwitz-Ausbau wird der B5-Gleisübergang erneuert. *** In Bantikow stürzt ein Baum auf ein Wohnhaus. *** Martina Vogel, seit 1992 in der Verwaltung, wird in den Ruhestand verabschiedet. *** Barsikow gewinnt zum dritten Mal in Folge den Kreiswettbewerb „Unser Dorf lebt durch uns“. *** Bei einem Unfall nahe Brunn kommt ein Mensch ums Leben.