Wusterhausen

Publikumsmagnet war am Sonnabend die Wusterhau­sener Dossehalle. Dort konnten die Fans des „Literarischen Bilderbogens“ einen amüsanten Abend erleben. Denn geboten wurde schwarzer Humor vom Feinsten. Dafür benutzten die bekannten Schauspieler Franziska Troegner und Jaecki Schwarz Werke des britischen Schriftstellers Roald Dahl – ein Meister humorvoller und skurriler Kriminalgeschichten. Diese brachten die vielseitigen Darsteller, untermalt von schaurig-schöner Musik, gekonnt unters Publikum.

Literarischer Bilderbogen in Wusterhausen

Natürlich kennen viele Literaturfreunde Dahls Geschichten. Arsen, Pistolen, Küchenmesser, Seidenschals, Äxte sind die Wahl, wenn es bei ihm um Mord geht. Einer besonders raffinierten Methode bedient er sich in „Lammkeule“. Das tiefgefrorene Fleischstück wird zur Waffe, mit der die schwangere Ehefrau ihren fremdgehenden Mann kurzentschlossen ins Jenseits befördert. Danach serviert sie den nach der Mordwaffe suchenden Polizisten, übrigens Kollegen ihres Mannes, diese Lammkeule als köstlichen Braten.

Nach der Lesung präsentierten sich Franziska Troegner und Jaecki Schwarz mit der Bücherfee Eileen Ritthaler. Quelle: Renate Zunke

Über die überraschenden Wenden in Dahls Kriminalgeschichten kann man sich als Leser im stillen Kämmerlein schon sehr amüsieren. Wenn aber, wie am Sonnabend in Wusterhausen, gestandene Mimen die Geschichten präsentieren, ist der Aha-Effekt weitaus größer.

Amüsantes Duo: Franziska Troegner und Jaecki Schwarz

Die breite Palette der schauspielerischen Möglichkeiten boten sie vor allem in der Geschichte „Mrs. Bixby und der Mantel des Obersts“. Das Publikum war sehr erheitert, als Franziska Troegner alias Mrs. Bixby mit einem Trick versucht, den wunderschönen Nerzmantel – ein Abschiedsgeschenk ihres Geliebten – an ihrem Mann alias Jaecki Schwarz vorbei zu schleusen. Dass er dann aber noch trickreicher vorgeht und letztendlich seine Geliebte diesen sehr teuren Mantel trägt, gehört zum Dahl-Prinzip.

Die Vorführung von Franziska Troegner und Jaecki Schwarz hat auf jeden Fall Lust darauf gemacht, sich die makaberen Geschichten mit viel britischem Humor des 1916 geborenen Roald Dahl wieder mal als Lesestoff vorzunehmen. Die Möglichkeit, zwei seiner bei Rowohlt erschienenen Bücher an diesem Abend in der Dossehalle zu erwerben und sich dann von beiden Schauspielern signieren zu lassen, nutzten viele Gäste der gelungenen Veranstaltung.

Die nächste Veranstaltung Zur nächsten Veranstaltung innerhalb der Reihe „Literarischer Bilderbogen“ wird am Sonnabend, 16. Oktober, in die Rheinsberger Laurentiuskirche eingeladen. Dort beginnt um 19.30 Uhr eine musikalische Lesung mit Stefan Schael. Unter dem Titel „Elvis Presley – Memories“ will er Lieder und Interessantes aus dem Leben des Sängers präsentieren. Stefan Schael wird gefeiert als bester Elvis-Interpret in Deutschland. Kartenverkauf direkt in der Stadtbibliothek Rheinsberg, Dr.-Martin-Henning-Straße 33 oder unter Telefon: 033931/55408

Von Renate Zunke