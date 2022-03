Lögow

Der Wusterhausener OrtsteilLögow wird 76 Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Dazu werden gerade 18 Wohnungen hergerichtet. Außer Handwerkern aus der Region beteiligen sich daran auch Freiwillige wie Torsten Hegermann aus Ganzer.

„Für mich gibt es jetzt nichts Wichtigeres, als hier zu helfen“, sagt der 50-Jährige. Die Geflüchteten aus den Kriegsgebieten in der Ukraine werden bereits am Freitag, 25. März, in dem kleinen Dorf erwartet.

Lögow ist ein Zufluchtsort für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten

Lögow war schon 2015/2016 Zufluchtsort – damals für Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und Tschetschenien.

Von Wolfgang Hörmann