Wusterhausen: Feuerwehr holt Leiche aus dem Klempowsee

Wusterhausen

Eine Frau hat am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit einem Fernglas etwas für sie Undefinierbares bei der Polizei gemeldet, dass im Klempowsee in Wusterhausen im Wasser treibt. Sie konnte jedoch nicht sagen, ob es sich um eine Person oder einen Gegenstand handelt. Daraufhin wurde die Wusterhauserner Feuerwehr alarmiert. Darüber informiert Polizeihauptkommissar Amadeo Pogalz von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Feuerwehr barg die Leiche mit einem Schlauchboot

Die Feuerwehr rückte mit einem Schlauchboot und elf Einsatzkräften aus, um zu schauen, was dort auf dem See treibt. Gemeindewehrführer Ralf Hohmann sagt: „Von Weitem war das nicht zu erkennen.“ Beim Annähern der Einsatzkräfte wurde dann schnell klar, dass es sich um eine Leiche handelt. Die Wusterhausener Feuerwehr barg sie aus dem See und brachte den männlichen Leichnam anschließend ans Ufer unweit der Badeanstalt in Richtung Bantikow, wo sich bereits einige Spaziergänger versammelt hatten, die den Einsatz auf dem Wasser beobachtet hatten. Sie wurden von der Polizei anschließend weggeschickt.

Identität des Toten noch nicht geklärt

Die Identität des Verstorbenen ist noch nicht geklärt, teilt die Polizei mit. Ob es sich bei dem Toten um den seit dem 5. Januar vermissten 58-jährigen Ralf A. handelt, wird jetzt ermittelt.

Dazu wird der Leichnam in der Gerichtsmedizin obduziert, so die Auskunft der Polizei. Nach dem verschwinden von Ralf A. seien Vergleichsproben von ihm genommen worden. Die kommen nun zum Einsatz. Wie lange die Untersuchung dauern wird, dass konnte die Polizei in Neuruppin noch nicht sagen. Sie rechnet in der kommenden Woche mit einem Ergebnis.

Vermisster Wusterhausener wurde mit Sonar gesucht

Nach dem vermissten Ralf A. war am Tag danach und ein paar Tage später erneut gesucht worden. Die Polizei konzentrierte sich dabei auf den Teil der Kyritzer Seenkette zwischen Stolpe und Wusterhausen. Bei der zweiten Suchaktion kam ein Boot mit spezieller Technik zum Einsatz, die Funde unter der Wasseroberfläche orten kann. Jedoch war auch das Sonar-Verfahren mit ausgesandter Schallimpulse ergebnislos geblieben. Die Polizei schloss aus, dass sich der Vermisste im See befinden könnte.

Für eine Straftat gab es keinerlei Ansätze

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und führte umfangreiche Befragungen im familiären Umfeld und im Bekanntenkreis des Vermissten vornahm. Dabei wurde jede Möglichkeit abgewogen. Auch eine Straftat konnte nicht ausgeschlossen werden, wenngleich es laut Polizei keinerlei Ansatzpunkte dafür gab.

Von Sandra Bels