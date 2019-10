Dessow

Ein schwerer Autounfall kostete am Freitagnachmittag einen Kraftfahrer bei Dessow das Leben. Der Mann war etwa um 14.15 Uhr auf der Straße von Dessow nach Trieplatz unterwegs. In einer Linkskurve kam sein Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Die am Unfallort eintreffenden Rettungskräfte unter anderem von der Feuerwehr konnten dem Fahrer nicht mehr helfen.

Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Ergebnisse stehen noch aus. Die Straße nach Trieplatz war zeitweise für den Verkehr gesperrt.

Von Alexander Beckmann