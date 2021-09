Wusterhausen

Die Mitarbeiterinnen der Wusterhausener Kita „Klempower Seesterne“ bekamen am Mittwoch ein Dankeschön der besonderen Art: Für ihr Engagement in einem systemrelevanten Beruf in der Coronazeit wurden die sieben Erzieherinnen und ihre Chefin Rebecca Kasseck nun als „Superheldinnen“ ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung fand zur diesjährigen Frauenwoche statt. Deren Auftakt war am 4. März im überschaubaren Kreis in Oranienburg. „Eigentlich sollte die heutige Aktion schon viel früher stattfinden, doch wegen Corona musste sie verschoben werden“, sagte Claudia Röttger.

Symbolhaftes Präsent

Sie nahm als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuruppin auch die Ehrung vor. Symbolhaft bekam das Kita-Kollegium einen Regenschirm mit der Aufschrift „Superheldin“ überreicht, schließlich gibt es in vielen Bereichen der Gesellschaft engagierte Frauen, die im übertragenen Sinne im Regen stehen gelassen wurden. „Für so viele gab es, wenn überhaupt, nur Dankesworte und sonst nichts“, sagte Claudia Röttger und meint damit außer den Erzieherinnen auch Verkäuferinnen im Einzelhandel und das weibliche Personal in der Pflege und im medizinischen Bereich.

Wenn auch dieser Dank mit dem Überreichen der Regenschirme nur Symbolcharakter hatte, wollte die Gleichstellungsbeauftragte zumindest doch zeigen, dass sie die Arbeit der Kita-Mitarbeiterinnen zu schätzen weiß.

Heike Waldschmidt, Elisa Wehnert und Michaela Rönnefahrt vom Neuruppiner Frauenverein, der in der Kreisstadt neben dem Frauenhaus auch eine Frauenberatungsstelle und eine Integrationsstelle betreibt, begleiteten Claudia Röttger nach Wusterhausen.

Heike Waldschmidt, Elisa Wehnert und Michaela Rönnefahrt vom Neuruppiner Frauenverein. Quelle: André Reichel

Die Kita-Leiterin berichtete der Delegation von ihren Erfahrungen, die sie und ihre Mitarbeiterinnen in der Coronazeit machten. So mussten sie im ersten sogenannten Lockdown die Kindertagesstätte für sechs Wochen für die Kinder schließen. „Wir durften zum Glück weiterarbeiten und nutzten die Zeit sinnvoll“, sagte Rebecca Kasseck.

Aus der Not eine Tugend gemacht

So entstand zum Beispiel im Foyer der Kita ein riesiges Wandbild mit bunten Motiven im maritimen Stil – passend zum Namen der Kindertagesstätte. Außerdem haben die Erzieherinnen das Konzept überarbeitet, nach dem die derzeit 45 Kinder betreut werden.

52 Plätze hat die Kita Seesterne insgesamt zu bieten, und nach Einschätzung der Kitaleiterin dürften diese schon bald auch vergeben sein. „In der Hortbetreuung ist noch Bedarf“, sagte sie.

Die Frauen vom Frauenverein und die Gleichstellungsbeauftragte waren gestern zuvor auch in der Kita „Kunterbunt“ in Kyritz. Auch dort dankten sie den Erzieherinnen für ihren Einsatz.

Gleiches taten sie dann noch in Neuruppin bei Rewe. „Wir wollten die Aktion auch in anderen Märkten durchführen, bekamen aber überall nur Absagen“, berichtete Claudia Röttger.

Die Frauenwoche wird dieses Jahr noch bis November mit verschiedenen Aktionen fortgeführt

Von André Reichel