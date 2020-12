Nach Brand im Wohnhaus: Spendenaktion für Bantikower Familie

Bantikow

Der Brand, der einer vierköpfigen Familie aus Bantikow am 11. Dezember ihr Zuhause nahm, hat auf Socialmedia-Kanälen und im Dorf selbst eine Welle der Solidarität ausgelöst. Schon am Unglücksabend stand fest: Das Haus im Sechzehneichener Weg, in dem Kathrin und Ronny Weinert mit ihren Kindern Theresa (8) und Chris (20) bisher lebten, ist im jetzigen Zustand nicht mehr bewohnbar.

Viele Bantikower hatten den Großeinsatz der Wusterhausener Feuerwehren mit gebührendem Abstand verfolgt. Es brauchte nicht viel Vorstellungsvermögen, um zu dem Schluss zu kommen: Nach ­diesem Unglück tut schnelle Hilfe not.

Spendenaufruf auf Facebook gestartet

Heike Hetzke, in Neustadt Pflegedienstleiterin im Diakonischen Werk Ostprignitz-Ruppin und in Bantikow zuhause, startete auf Facebook einen Spendenaufruf. Den fanden die Dorfbewohner ein paar Tage später auch als Postwurfsendung in ihren Briefkästen.

„Das Helfen hat begonnen“, freut sich die Initiatorin. In Dirk Blume fand sie sofort einen Verbündeten. Der Wittstocker Geschäftsstellenleiter der Sparkasse OPR und Fast-Nachbar, half dabei, ein zweckgebundenes Spendenkonto einzurichten, um der Familie, die so gut wie alles verloren hat, einen Neustart zu erleichtern.

Spielsachen für die Tochter angeboten

„Wir haben spontan auch Spielsachen für unsere Theresa angeboten bekommen, Bekleidung ebenfalls“, sagt Kathrin Weinert. „Nicht, dass wir das nicht annehmen wollen, aber wir haben momentan einfach keinen Platz, um alles unterzubringen.“

Der Feuerwehreinsatz war am 11. Dezember. Quelle: Wolfgang Hörmann

Nachdem die Weinerts für ein paar Tage bei Kathrins Eltern untergekommen waren, bewohnen sie seit dem 14. Dezember ein Appartement im „Hotel am Untersee“. Das „Haus Seemuschel“ ist freilich nur eine Übergangslösung.

Alle Räume sind verrußt oder von Löschwasser geschädigt

Ronny Weinert, von Beruf Maurer, plant, das Dachgeschoss im Haus seiner Schwiegereltern auszubauen. Am liebsten allerdings wollen er und seine Lieben möglichst schnell in die eigenen vier Wände zurück. Aber das kann dauern und dürfte quasi einen kompletten Innenausbau voraussetzen. Denn alle Räume sind verrußt oder von Löschwasser geschädigt. Und der Brandgeruch ist unerträglich.

Sachverständige der Kriminalpolizei haben an mehreren Tagen die Brandursache gesucht. Noch gibt es keine gesicherte Aussage zum Ergebnis. Auch die Versicherung schickte einen Gutachter. Er hat sich zwar ein Bild gemacht, aber ebenfalls noch nicht abschließend geäußert.

Bantikower Familie wohnt jetzt in einem Hotel

Sicher ist, dass die Familie Weinert das Weihnachtsfest, den Jahreswechsel und die ersten Januar-Wochen im Hotel verleben muss. Sie ist dankbar für dieses kleine Glück im Unglück und hat trotz des großen Kummers gemerkt, wie sich um sie herum die Hilfe organisierte.

„Wir finden es toll, wie sich die Bantikower für uns engagieren. Aber es sind ja nicht nur die Einheimischen, danke.“ Kathrin Weinert und ihre Mann zeigen sich überwältigt von den Reaktionen. So hat die Stephanus-Stiftung in Heilbrunn sofort nach Bekanntwerden reagiert. Sie ist Arbeitgeber von Ronny Weinert.

Spendenkonto eingerichtet

Im Internet weist die Stiftung auf den Spendenaufruf von Heike Hetzke hin. „Es gibt eine Hilfsinitiative in Ronny Weinerts Heimatdorf Bantikow. Diese Initiative möchten wir gern unterstützen und auch Ihnen ans Herz legen“, heißt es im Netz.

Es folgt die Nummer des Kontos. Sie lautet: Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, Heike Hetzke, Dorfgemeinschaft Bantikow, DE17 1605 0202 1901 3785 31, Zweck: „Hilfe Familie Weinert“.

