Zum ersten Mal wurden auf einem Storchenhorst in Nackel gleich vier Jungtiere erfolgreich aufgezogen. Dieser Tage trainieren sie ihre ersten Ausflüge. Auch alle anderen, insgesamt vier Nester in Nackel mit dem Nachbardorf Läsikow, waren in diesem Jahr wie immer besetzt. Überall gab es Nachwuchs. Zusammen wurden nun zwölf Jungstörche in Nackel-Läsikow gezählt – plus deren acht Elterntiere. Rekord.

Schon mit besagten vier Jungtieren in einem Nest aber handelt es sich um Storchengeschichte, weiß Albrecht Gottschalk. Er war jahrelang der Ortsvorsteher und erlebte dort als mittlerweile 74-Jähriger schon so einige Storchenjahre mit.

Albrecht Gottschalk und der Storchenhorst am Nackeler Weidenweg. Quelle: Matthias Anke

„Vier Stück in einem Nest, das hatten wir noch nie“, erzählt er, und zwar angeregt von der Storchengeschichte, die kürzlich aus einem Dorf am anderen Ende der Großgemeinde Wusterhausen bekannt geworden war: Ganz im Norden, in Sechzehneichen, hatten sie jetzt zum ersten Mal seit gut zwei Jahrzehnten wieder Störche bei sich. Das Paar nistete erfolgreich. Drei Junge ließen sich seither beobachten. Nun trauern viele Dorfbewohner dem baldigen Abflug entgegen.

Weißstörche in diesem Jahr sehr unterschiedlich präsent

Kaum nachvollziehen kann Albrecht Gottschalk, dessen Frau seit Jahren die Nackeler Storchenstatistik führt, die Negativschlagzeilen aus dem „Europäischen Storchendorf“ Rühstädt im Prignitzer Amt Bad Wilsnack/Weisen: Bei der Beringung der Jungstörche wurden dort unlängst 26 Paare mit 27 Jungen gezählt. Das sei ein schlechter Wert für die örtliche Weißstorchpopulation, hieß es daraufhin.

Im bekannten Ostprignitz-Ruppiner Storchendorf Linum indes war von einem „guten Storchenjahr“ die Rede. Und in Wusterhausen selbst schienen sich die Störche um so manche Nistgelegenheit geradezu zu drängeln.

Weißkalk als Geheimtipp

Im nahen Segeletz wiederum fällt auf, dass das sonst immer bewohnte, direkt an der B 5 befindliche Nest diesmal unbesetzt blieb.

„Das kann man sich alles nicht immer erklären“, sagt Albrecht Gottschalk. Oder gibt es in einigen Gegenden mittlerweile einfach zu viele Nisthilfen? „Ich weiß es nicht“, so Albrecht Gottschalk an einem Tag, an dem sich 21 Störche auf einem Stoppelacker zwischen Nackel und Segeletz zur gemeinschaftlichen Futtersuche zusammenfanden.

Elf der 21 Störche, die sich kürzlich nahe der B 5 bei Segeletz versammelten. Quelle: Matthias Anke

Einen Geheimtipp verrät er aber, wie sich Störche angeblich dazu animieren lassen, ein Nest einmal mehr zu besetzen, statt es zu ignorieren: „Weißkalk streuen. Dann wirkt es besetzt und damit interessant. Im Frühjahr kämpfen sie dann dementsprechend darum.“ So habe er es oft genug schon beobachtet.

Die Störche und die Dorfgemeinschaft

Um die Nester kümmern sie sich in Nackel stets gemeinschaftlich. Da sei mal die Feuerwehr daran beteiligt oder ein andermal ein Handwerksunternehmen mit seiner Hebebühne. „Die Nester sollten gut vorbereitet sein“, sagt Albrecht Gottschalk. Nicht anders erkläre es sich, dass der Horst dort am Ende des Weidenwegs die vier mittlerweile stattlichen Jungstörche mit ihren beiden Elterntieren trägt.

Wichtigster Faktor für die Störche aber sei das Grünland drumherum, das Nahrungsangebot also.

Ein Erlebnis ist der Anblick des Vierer-Storchennachwuchses in Nackel nun jedes Mal auch für Andrea Hohmann. Die junge Mutter fährt regelmäßig mit dem Kinderwagen am Nest vorbei – und zeigt es gern auch ihrem eigenen Nachwuchs : Es ist der kleine Karl, der jetzt ein Jahr jung ist.

Andrea Hohmann kommt beim Babywagenschieben regelmäßig an dem im Bildhintergrund erkennbaren Nest vorbei. Quelle: Matthias Anke

Und wie sieht es mit dem Nachwuchs 2020 in Nackel aus?

„Hier wurden allein in den vergangenen 14 Tagen drei Kinder geboren“, berichtet Albrecht Gottschalk ganz stolz: „Das will schon was bedeuten. Ich sage dazu: Nackel hat Zukunft.“

